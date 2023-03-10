Глава Пентагона: РФ пошла на беспрецедентное сотрудничество с Ираном в обмен на поддержку по Украине

Россия пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном в обмен на поддержку действий на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он выразил обеспокоенность в связи с растущим «стратегическим партнерством» Тегерана и Москвы.

«В ответ на поддержку Ирана по Украине Россия предложила Ирану беспрецедентное военное сотрудничество, в том числе по ракетам и средствами противовоздушной обороны»,— сказал господин Остин на пресс-конференции с главой Минобороны Йоавом Галантом. Его слова приведены на сайте Минобороны США.

Глава Пентагона заявил, что сотрудничество РФ и Ирана проявляется в том числе в использовании иранских беспилотников на Украине. По мнению господина Остина, Иран получает «важный военный опыт на Украине». Он опасается, что этот опыт может быть передан проиранским группировкам на Ближнем Востоке. Москва и Тегеран ранее неоднократно отрицали поставки беспилотников для их применения в ходе военной операции России.

Ллойд Остин находится с визитом на Ближнем Востоке. Основными темами для обсуждения являются иранская угроза, риски, которые несет для региона сотрудничество между Тегераном и Москвой, а также эскалация палестино-израильского конфликта.

Подробнее о визите — в материале «Ъ» «Пентагон пытается тушить ближневосточные пожары».

Леонид Уварчев