Выручка Prada по итогам 2022 года достигла рекордных €4,2 млрд

Prada Group отчиталась о рекордном объеме годовой выручки благодаря восстановлению туризма и росту спроса на кожаные изделия, прет-а-порте и обувь компании. По итогам 2022 года выручка группы составила €4,2 млрд, что на 21% превышает показатель 2021 года. При этом розничные продажи выросли на 24%. Аналитики ожидали, что выручка компании составит €4,01 млрд.

Как отмечается в финансовом отчете Prada, в прошлом году особенно заметным был рост продаж в Европе — на 63%, чему способствовали как рост потребительской активности жителей европейских стран, так и восстановление туристического сектора после коронавирусных ограничений 2021 года. В Америке рост выручки оказался куда скромнее — на 22%, а постоянные локдауны в Китае привели в итоге к падению продаж по итогам 2022 года на 2%.

«Наши показатели во многом определили розничные продажи... Мы показали хорошие результаты во всех категориях продуктов и географических регионах, что с лихвой компенсировало слабые результаты в Китае из-за COVID-19»,— отметил исполнительный директор Prada Патрицио Бертелли.

Кирилл Сарханянц