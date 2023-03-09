VP Bank из Лихтенштейна заморозил активы россиян на $320 млн

Крупнейший банк Лихтенштейна, VP Bank, за прошлый год заморозил активы российских клиентов на общую сумму 300 млн швейцарских франков ($320 млн). Об этом стало известно из финансовой отчетности банка за 2022 год.

Как отмечается в отчетности, российский рынок перестал быть ключевым для VP Bank после начала специальной военной операции России на Украине 24 февраля прошлого года. Активы, принадлежащие россиянам, были переквалифицированы — из активов под управлением в активы на хранении. Кроме того, банк перестал предоставлять услуги клиентам из России и Белоруссии.

VP Bank зафиксировал в 2022 году чистый отток новых денежных средств на 0,5 млрд швейцарских франков ($540 млн). Именно столько составил отток новых денежных средств от клиентов «с российскими связями».

Кирилл Сарханянц