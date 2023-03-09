Кто есть ко

Как стало известно «Ъ-Юг», завод по производству крахмала «Амилко» (Миллерово) проиграл в первой инстанции судебный спор с конкурентом за название и товарный знак. Донское предприятие пыталось запретить российско-шведскому СП «Амил» (Нижегородская область) использовать это название и продавать продукцию под брендом AMYL, схожим до степени смешения с AMYLCO. Масштабы производства СП значительно уступают заводу в Миллерово. Однако использование греческого слова, которое переводится как «крахмал», делает «Амил» более доступным для покупателей этого продукта в сети интернет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Нижегородской области отказал компании «Амилко» из Миллерово в удовлетворении иска к местному ООО «Амил» с требованием прекратить использование фирменного наименования ООО и товарного знака AMYL в деятельности по производству и продаже крахмала. Об этом сообщается на сайте суда. Мотивировка решения пока не опубликована.

Как следует из судебных материалов, требование донской компании было мотивировано схожестью фирменных наименований и товарных знаков до степени смешения. Судебные разбирательства, инициированные «Амилко» по этому поводу, шли с 2017 года, в том числе в Суде по интеллектуальным правам, который также признал право «Амила» на спорный товарный знак.

Требование донской компании на запрет спорного обозначения касалось в том числе и доменного имени сайта нижегородского конкурента в сети интернет.

Примечательно, что при попытке ввести запрос «купить крахмал а...» самый популярный российский интернет-поисковик в первую очередь предлагает зайти на сайт «Амила».

По информации из сетевых словарей и сервисов переводов, слово «амил» является производным от греческого «амило», что значит «крахмал».

Завод по переработке зерна и выпуску крахмалопродуктов «Амилко» в Миллерово начал работу в 2009 году. Как указано на официальном сайте предприятия, по некоторым видам продукции его доля на российском рынке доходит до 50%. По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», в 2021 году завод произвел продукции на 7,2 млрд руб. Основным учредителем ООО «Амилко» с долей 81% является кипрская фирма Amylco Maize Manufacturing Company. ООО зарегистрировало товарный знак AMYLCO в 2006 году.

Компания «Амил» из Починковского района Нижегородской области работает с 2015 года. Она также занимается производством крахмала. «Амил» является совместным предприятием фирмы Sveriges Starkelseproducenter из Швеции (доля 49%) и двух российских граждан (владеют долями по 25,5%). По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании в 2021 году составила 346 млн руб. Право на обозначение AMYL компания зарегистрировала в 2016 году.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин отмечает различие в коммерческой ценности фирменного наименования и «высококапитализированного» товарного знака. По словам юриста, название фирмы нельзя считать активом, поскольку его нельзя продать и ценность его сравнительно невысока.

В прошлом году ростовскому АО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» через суд удалось добиться запрета для потенциального конкурента использовать свое наименование. Как писал «Ъ-Юг», фирма из Тулы зарегистрировалась под таким же названием и собиралась заниматься производством растительного масла и торговлей зерном.

Вадим Водолазов