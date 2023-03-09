Власти Москвы разъяснили ситуацию с закрытием двух станций метро на БКЛ

Существующее ответвление от Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, включающее станции «Деловой центр» и «Шелепиха», могут включить в состав строящейся Рублево-Архангельской линии, сообщили «Ъ» в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Это заложено в одном из «перспективных вариантов развития рельсового каркаса в Москве», рассказали в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маршрут БКЛ между станциями «Деловой центр» и «Шелепиха»

Маршрут БКЛ между станциями «Деловой центр» и «Шелепиха»



9 марта в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о возможном закрытии двух станций БКЛ в сентябре 2023 года на два года. «План производства работ еще не готов, поэтому преждевременно говорить о сроках изменения режима работы станций,— заявили в дептрансе Москвы.— Просим руководствоваться достоверной информацией из официальных источников».

Ранее стройкомплекс Москвы заявлял о планах переключения участка «Деловой-Центр»—«Шелепиха» с БКЛ на Рублево-Архангельскую линию. Согласно официальной карте перспективного развития метро до 2030 года, пересадка с БКЛ на новую ветку планируется на станции «Народное ополчение».

Строительство БКЛ началось в 2011 году, первый участок открыли в 2018-м. 1 марта 2023 года президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение на последних участках БКЛ, кольцо таким образом замкнулось.

Иван Тяжлов