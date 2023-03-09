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Власти Москвы разъяснили ситуацию с закрытием двух станций метро на БКЛ

Существующее ответвление от Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, включающее станции «Деловой центр» и «Шелепиха», могут включить в состав строящейся Рублево-Архангельской линии, сообщили «Ъ» в пресс-службе департамента транспорта Москвы. Это заложено в одном из «перспективных вариантов развития рельсового каркаса в Москве», рассказали в ведомстве.

Маршрут БКЛ между станциями «Деловой центр» и «Шелепиха»

Маршрут БКЛ между станциями «Деловой центр» и «Шелепиха»

Маршрут БКЛ между станциями «Деловой центр» и «Шелепиха»

9 марта в ряде СМИ и Telegram-каналов появилась информация о возможном закрытии двух станций БКЛ в сентябре 2023 года на два года. «План производства работ еще не готов, поэтому преждевременно говорить о сроках изменения режима работы станций,— заявили в дептрансе Москвы.— Просим руководствоваться достоверной информацией из официальных источников».

Ранее стройкомплекс Москвы заявлял о планах переключения участка «Деловой-Центр»—«Шелепиха» с БКЛ на Рублево-Архангельскую линию. Согласно официальной карте перспективного развития метро до 2030 года, пересадка с БКЛ на новую ветку планируется на станции «Народное ополчение».

Строительство БКЛ началось в 2011 году, первый участок открыли в 2018-м. 1 марта 2023 года президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение на последних участках БКЛ, кольцо таким образом замкнулось.

Иван Тяжлов

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Как прошло открытие Большой кольцевой линии

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Открылись девять станций нового кольца: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники» (на фото), «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская»

Открылись девять станций нового кольца: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники» (на фото), «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

«Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения. Это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему и позволяет присоединять новые ветки метро, создавая будущее транспортной системы», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия

«Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения. Это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему и позволяет присоединять новые ветки метро, создавая будущее транспортной системы», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин участвовал в церемонии открытия в видеоформате (на фото слева). Он заявил, что постарается показать китайской делегации БКЛ во время визита в Москву председателя Китая Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин участвовал в церемонии открытия в видеоформате (на фото слева). Он заявил, что постарается показать китайской делегации БКЛ во время визита в Москву председателя Китая Си Цзиньпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире (70 км). Прошлый рекорд принадлежал второму кольцу пекинской подземки. Его протяженность составляет 57 км &lt;br>На фото: пассажир снимает интерьер станции «Сокольники»

БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире (70 км). Прошлый рекорд принадлежал второму кольцу пекинской подземки. Его протяженность составляет 57 км
На фото: пассажир снимает интерьер станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ включает 31 станцию и три электродепо. С ее помощью были соединены все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии &lt;br>На фото: пассажиры на станции «Сокольники»

БКЛ включает 31 станцию и три электродепо. С ее помощью были соединены все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии
На фото: пассажиры на станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Власти ожидают, что после запуска нового кольца экономия времени на многих маршрутах составит от 35 до 45 минут &lt;br>На фото: эскалатор станции «Сокольники»

Власти ожидают, что после запуска нового кольца экономия времени на многих маршрутах составит от 35 до 45 минут
На фото: эскалатор станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Большая кольцевая линия проходит через 34 района Москвы. Их население составляет около 3,3 млн человек &lt;br>На фото: пассажирка на станции «Текстильщики»

Большая кольцевая линия проходит через 34 района Москвы. Их население составляет около 3,3 млн человек
На фото: пассажирка на станции «Текстильщики»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Основная часть поездов нового кольца — российские составы «Москва-2020». У них широкие двери и сквозные проходы между вагонами. Составы укомплектованы климатическими системами, сенсорными схемами метро и информационными экранами

Основная часть поездов нового кольца — российские составы «Москва-2020». У них широкие двери и сквозные проходы между вагонами. Составы укомплектованы климатическими системами, сенсорными схемами метро и информационными экранами

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мозаика на станции «Нагатинский затон»

Мозаика на станции «Нагатинский затон»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Первые пять дней проезд на новых станциях БКЛ будет бесплатным &lt;br>На фото: пассажирка на станции «Кленовый бульвар»

Первые пять дней проезд на новых станциях БКЛ будет бесплатным
На фото: пассажирка на станции «Кленовый бульвар»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Предполагается, что благодаря БКЛ Кольцевая линия разгрузится до 25%, радиальные ветки — до 22%, МЦК — до 20%, МЦД-1 и МЦД-2 — до 10%. Кроме того, власти рассчитывают, что загруженность МКАД, Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей снизится на 5-15% за счет отказа от личного транспорта в пользу общественного

Предполагается, что благодаря БКЛ Кольцевая линия разгрузится до 25%, радиальные ветки — до 22%, МЦК — до 20%, МЦД-1 и МЦД-2 — до 10%. Кроме того, власти рассчитывают, что загруженность МКАД, Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей снизится на 5-15% за счет отказа от личного транспорта в пользу общественного

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Проекты новых станций создавали семь архитектурных бюро и более 30 специалистов &lt;br>На фото: интерьер станции «Рижская»

Проекты новых станций создавали семь архитектурных бюро и более 30 специалистов
На фото: интерьер станции «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Маршруты наземного общественного транспорта оптимизируют под Большую кольцевую линию. Ближе к ней перенесли 88 остановок. Сейчас станции БКЛ обслуживают 255 маршрутов

Маршруты наземного общественного транспорта оптимизируют под Большую кольцевую линию. Ближе к ней перенесли 88 остановок. Сейчас станции БКЛ обслуживают 255 маршрутов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пассажиры на станции «Рижская»

Пассажиры на станции «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С Большой кольцевой линии можно сделать пересадки на 20 станций 11 других веток метро &lt;br>На фото: пассажиры на станции «Каширская»

С Большой кольцевой линии можно сделать пересадки на 20 станций 11 других веток метро
На фото: пассажиры на станции «Каширская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ имеет три пересечения с Московским центральным кольцом. С новой ветки можно сделать восемь пересадок на Московские центральные диаметры «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» и 13 — на станции железной дороги &lt;br>На фото: пассажиры на станции «Марьина роща»

БКЛ имеет три пересечения с Московским центральным кольцом. С новой ветки можно сделать восемь пересадок на Московские центральные диаметры «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» и 13 — на станции железной дороги
На фото: пассажиры на станции «Марьина роща»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Первый участок Большой кольцевой линии начали строить в 2011 году. Он был открыт в феврале 2018 года и проходил от станции «Петровский парк» до «Делового центра»

Первый участок Большой кольцевой линии начали строить в 2011 году. Он был открыт в феврале 2018 года и проходил от станции «Петровский парк» до «Делового центра»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пассажиры на станции «Печатники»

Пассажиры на станции «Печатники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Технические решения, заложенные при строительстве БКЛ, дают возможность присоединить к новому кольцу Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевские линии

Технические решения, заложенные при строительстве БКЛ, дают возможность присоединить к новому кольцу Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевские линии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Открылись девять станций нового кольца: «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники» (на фото), «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

«Это самый большой и трудный проект за всю историю метростроения. Это новое сердце транспортной системы Москвы, которое объединяет и МЦД, и МЦК, и линии метро в единую транспортную систему и позволяет присоединять новые ветки метро, создавая будущее транспортной системы», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин участвовал в церемонии открытия в видеоформате (на фото слева). Он заявил, что постарается показать китайской делегации БКЛ во время визита в Москву председателя Китая Си Цзиньпина

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире (70 км). Прошлый рекорд принадлежал второму кольцу пекинской подземки. Его протяженность составляет 57 км
На фото: пассажир снимает интерьер станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ включает 31 станцию и три электродепо. С ее помощью были соединены все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии
На фото: пассажиры на станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Власти ожидают, что после запуска нового кольца экономия времени на многих маршрутах составит от 35 до 45 минут
На фото: эскалатор станции «Сокольники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Большая кольцевая линия проходит через 34 района Москвы. Их население составляет около 3,3 млн человек
На фото: пассажирка на станции «Текстильщики»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Основная часть поездов нового кольца — российские составы «Москва-2020». У них широкие двери и сквозные проходы между вагонами. Составы укомплектованы климатическими системами, сенсорными схемами метро и информационными экранами

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Мозаика на станции «Нагатинский затон»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Первые пять дней проезд на новых станциях БКЛ будет бесплатным
На фото: пассажирка на станции «Кленовый бульвар»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Предполагается, что благодаря БКЛ Кольцевая линия разгрузится до 25%, радиальные ветки — до 22%, МЦК — до 20%, МЦД-1 и МЦД-2 — до 10%. Кроме того, власти рассчитывают, что загруженность МКАД, Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей снизится на 5-15% за счет отказа от личного транспорта в пользу общественного

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Проекты новых станций создавали семь архитектурных бюро и более 30 специалистов
На фото: интерьер станции «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Маршруты наземного общественного транспорта оптимизируют под Большую кольцевую линию. Ближе к ней перенесли 88 остановок. Сейчас станции БКЛ обслуживают 255 маршрутов

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пассажиры на станции «Рижская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

С Большой кольцевой линии можно сделать пересадки на 20 станций 11 других веток метро
На фото: пассажиры на станции «Каширская»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

БКЛ имеет три пересечения с Московским центральным кольцом. С новой ветки можно сделать восемь пересадок на Московские центральные диаметры «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский» и 13 — на станции железной дороги
На фото: пассажиры на станции «Марьина роща»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Первый участок Большой кольцевой линии начали строить в 2011 году. Он был открыт в феврале 2018 года и проходил от станции «Петровский парк» до «Делового центра»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Пассажиры на станции «Печатники»

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Технические решения, заложенные при строительстве БКЛ, дают возможность присоединить к новому кольцу Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевские линии

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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