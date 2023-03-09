«РИА Новости»: ФСБ завершила расследование дела основателя Group-IB Сачкова о госизмене

ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении основателя компании Group-IB Ильи Сачкова. Он находится в СИЗО с 2021 года по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Илья Сачков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Расследование данного уголовного дела завершено»,— сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. Других подробностей не приводится.

Group-IB создает программное обеспечение в сфере информбезопасности, сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании киберинцидентов, а также оказывает услуги по защите авторских прав в интернете. Решениями Group-IB, по ее собственным данным, пользуются Сбербанк, Альфа-банк, «МегаФон», «Ростех» и другие компании.

По версии следствия, Илья Сачков передавал за рубеж материалы, которые представляли государственную тайну. По статье о госизмене ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Большинство материалов дела засекречены.

Илья Сачков вину не признает. Он говорил, что уголовное дело в отношении него возбуждено в пользу отдельных групп, которым его профессиональная деятельность — борьба с киберпреступностью — «сильно помешала».

Лусине Баласян