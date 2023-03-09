Мэр Рыбинска обвинил владельцев майнинговых ферм в воровстве электроэнергии

Глава Рыбинска Ярославской области Дмитрий Рудаков поручил своему заместителю по безопасности «разобраться в проблеме» майнинговых ферм в многоквартирных домах, написал господин Рудаков в своих социальных сетях.

«На встрече с жителями в конце февраля была поднята важная проблема – сверхпотребление электроэнергии за счет установки в квартире майнинговых ферм вне счетчиков. Часто в таких случаях жилец, получая сверхприбыли от добычи криптовалюты, платит за ресурс по нормативу, энергию потребляет как целый дом, а повышенные счета получают все собственники»,— написал Дмитрий Рудаков.

Проблема обострилась после того, как жители Рыбинска получили счета за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества (КР на СОИ, ранее – «общедомовые нужды» или ОДН) в феврале 2023 года. Об этом, в частности, сообщал депутат муниципального совета Рыбинска Олег Леонтьев. Согласно постановлению правительства России от 3 февраля 2022 года №92, теперь КР на СОИ оплачивается жителями по факту потребленных ресурсов, а не по нормативу, как было ранее. В результате жители Рыбинска в некоторых домах получили дополнительные счета в размере до 10 тыс. руб. за 2022 год.

В случае, если майнинговая ферма в доме работает в обход счетчика, потребленную ей электроэнергию оплатят жители всего дома. Мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков заявил, что такие случаи уже находятся «на контроле у полицейских».

Антон Голицын