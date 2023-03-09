Чем известна новый ректор Шанинки Мария Сигова

9 марта стало известно, что ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) назначена Мария Сигова. Ранее эту должность занимал Сергей Зуев, который с октября 2021 года проходит обвиняемым по делу о мошенничестве. Подробности биографии госпожи Сиговой — в справке «Ъ».

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Фото: МФТИ Мария Сигова

Фото: МФТИ

Сигова Мария Викторовна родилась 21 июня 1981 года в Ленинграде. В 2003 году с отличием окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «национальная экономика» (ныне — Санкт-Петербургский государственный экономический университет).

С 2002 года руководила проектами в компаниях «Базовый элемент» и «Балт-Шельф» (поставщик оборудования для АК АЛРОСА). В 2005 году — ведущий экономист аналитического отдела сбытовой компании «Ленэнерго». С 2006 по 2010 год занимала должности финансового директора в компаниях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

В 2006–2012 годах — доцент кафедры экономики и менеджмента в туризме и гостиничном хозяйстве Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета. В то же время выполняла обязанности помощника проректора по науке и инновациям Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

В 2013 году назначена проректором по научно-исследовательской работе Международного банковского института имени Анатолия Собчака. С 2014 года избрана ректором этого вуза. Параллельно с 2017 по 2019 год возглавляла институт финансовых кибертехнологий в ИТМО («ИТМО.Финтех»), с 2021 года — физтех-школу бизнеса высоких технологий МФТИ (партнер проекта — «Сбер»).

В 2019 году избрана депутатом муниципального совета «Дворцовый округ» в Санкт-Петербурге от партии «Единая Россия».

Эксперт Рособрнадзора. Член проекта «Интеллектуальные технологии больших данных для поддержки принятия решений в финансовой сфере на основе предсказательного моделирования», получившего грант Российского научного фонда.

Профессор. Доктор экономических наук (тема диссертации — «Консалтинговые услуги в стратегии обеспечения национальной экономической безопасности»).

Владеет английским, испанским и китайским языками.