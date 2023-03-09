В Красноярском крае проверят более 500 участков золотодобычи

В Красноярском крае проинспектируют 536 участков добычи россыпного золота, сообщает министерство экологии и рационального природопользования региона. По заявлению главы министерства, Павла Борзых, первые рейды начнутся со сходом снежного покрова, когда золотопромышленники приступят к работе.Во время рейдов будет использован как наземный, так и воздушный транспорт. Вместе с инспекторами министерства в мероприятиях будут принимать участие представители природоохранной прокуратуры, специалисты Среднесибирского УГМС и Главрыбвода.

Инспекции участков добычи золота начали проводить с 2021 года. В этом году впервые пройдут проверки на территории Эвенкийского муниципального района.

«В числе основных нарушений со стороны природопользователей – сброс сточных (дренажных) вод из отстойников в водный объект, отсутствие разрешительной документации, несанкционированное складирование отходов на почву, несвоевременное предоставление в контролирующие органы отчета о результатах производственного экологического контроля»,– сообщают в пресс-службе минприроды.

В 2021 году было выявлено 18 организаций, нарушающих экологическое законодательство, в 2022 году –13.

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Сергей Балин