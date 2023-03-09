Холдинг X5 в 2023 году откроет в Новосибирске не менее десяти дискаунтеров «Чижик»

X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток») в 2023 году планирует открыть в Новосибирске первые в Сибири магазины сети дискаунтеров «Чижик», сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«”Чижик” планирует выход в Новосибирск осенью, до конца года намечается открытие не менее десяти жестких дискаунтеров», – рассказали в компании.

В октябре 2022 года директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислав Богданов сообщал, что сеть компании в Сибири насчитывает 1,1 тыс. торговых точек, до конца года планировалось открыть еще 130 магазинов, в том числе около 35 в Новосибирской области.

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Дарья Решетникова