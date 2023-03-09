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Коммерсантъ FM
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Арест вице-мэра Владивостока продлен на два месяца

Заместитель главы администрации Владивостока Алексей Ляйфер останется под стражей до 14 мая. Сегодня, 9 марта, суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок его ареста на два месяца, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

Господин Ляйфер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 (подстрекательство к превышению должностных полномочий) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя). По версии следствия, в декабре 2021 года он «убедил находящегося в его подчинении работника администрации Владивостока» принять незаконное решение о предоставлении «группе граждан» в собственность земельный участок в городе площадью более 9 тыс. кв. м. При этом участок был продан «по цене, составляющей 5% его кадастровой стоимости». В результате бюджет Владивостока понес ущерб на сумму свыше 20 млн руб.

Согласно другому эпизоду обвинения, Алексей Ляйфер в декабре 2018 года, когда он работал замдиректора департамента земельных и имущественных отношений администрации Приморья, «получил взятку в крупном размере» от представителя компании «за оказание содействия в заключении договора аренды земельного участка» на территории Владивостока.

Господин Ляйфер был арестован в январе. Вице-мэр курирует пять подразделений горадминистрации, среди которых — управления муниципальной собственности, градостроительства и правовое. Он наиболее высокопоставленный чиновник из команды действующего градоначальника Константина Шестакова, попавший под уголовное преследование. Господин Шестаков возглавляет администрацию Владивостока с 2021 года.

Алексей Чернышев, Владивосток

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