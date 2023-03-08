Великобритания открывает военную базу в Норвегии

Великобритания объявила об открытии военной базы в Норвегии для усиления возможностей НАТО в Арктике. Норвежский полигон под названием Viking будет служить центром для коммандос Королевской морской пехоты, сообщили в британском Королевском флоте. Этой зимой на базу уже переброшено около тысячи коммандос.

К подразделению Великобритания обращается, когда ей нужны войска, способные сражаться в экстремальных условиях холодной погоды. «Новая арктическая оперативная база будет поддерживать британских коммандос в течение следующих 10 лет, поскольку Великобритания подчеркивает свою приверженность безопасности на Крайнем Севере»,— приводит AFP выдержку из сообщения.

База располагается в 65 км к югу от Тромсё. «Расположение лагеря идеально подходит для сдерживания угроз в регионе и расположено таким образом, чтобы Великобритания могла быстро отреагировать в случае необходимости для защиты северного фланга НАТО и ее близкого союзника Норвегии»,— говорится в заявлении ВМС.

Норвегия, граничащая с Россией, отказывается размещать базы для иностранных солдат на постоянной основе, поэтому предполагается, что лагерь Viking будет действовать десять лет.

В комментарии AFP Министерство обороны Норвегии заявило, что объект ранее использовался союзниками по НАТО, а затем нидерландскими морпехами. «Лагерь является норвежским и финансируется за счет норвежских инфраструктурных и операционных фондов»,— заявила представитель министерства.

Норвегия после начала военной операции предоставила Украине широкий спектр военной техники, включая артиллерию и боеприпасы.

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Мария Федотова