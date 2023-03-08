ЕС аннулировал санкции против матери Евгения Пригожина

Европейский суд юстиции аннулировал санкции против матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной, введенные на основании исключительно принципа родства. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на решение суда ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врач, художник, создатель благотворительного фонда «Краски жизни» Виолетта Пригожина

Фото: Музей Н. А. Островского Врач, художник, создатель благотворительного фонда «Краски жизни» Виолетта Пригожина

Фото: Музей Н. А. Островского

Виолетта Пригожина вместе с сыном через материнские структуры владела кейтеринговой компанией «Конкорд» (Concord Management and Consulting). Она попала в санкционный список Евросоюза 3 марта 2022 года.

В решении суда указывается, что госпожа Пригожина с 2017 года не владеет компанией «Конкорд», несмотря на то что в ее распоряжении есть ее акции. Также Совет ЕС не смог доказать, что на момент включения в санкционный список ЕС она владела другими активами, связанными с Евгением Пригожиным. Суд обязал Совет ЕС заплатить издержки по этому делу.

Евгений Пригожин — глава попечительского совета медиагруппы «Патриот», владелец компании «Конкорд», основатель ЧВК «Вагнер» и «Агентства интернет-исследований» («фабрика троллей»).

С октября 2020 года Евгений Пригожин находится под санкциями Евросоюза, с 2016 года — под санкциями США. Власти США считают, что созданная им «фабрика троллей» вмешивалась в выборы президента в 2016 году. В 2022 году Евгений Пригожин попал в санкционные списки Канады и Японии.

Анастасия Ларина