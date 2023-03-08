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Коммерсантъ FM
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Путин поздравил с 8 Марта мать ефрейтора Хаиржанова, погибшего в ходе военной операции

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Гульборшон Хаиржановой, матери погибшего в ходе военной операции военнослужащего Азамата Хаиржанова, посмертно награжденного орденом Мужества. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Азамат Хаиржанов

Азамат Хаиржанов

Фото: onf.ru

Азамат Хаиржанов

Фото: onf.ru

«Уважаемая Гульборшон Айдархановна! Позвольте поздравить Вас с Международным женским днем, пожелать здоровья и всего самого доброго... Своего сына — Азамата Муратовича Хаиржанова — Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом. В трудный для Родины час, в ходе специальной военной операции, он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу»,— говорится в поздравлении.

Также президент отметил, что госпожа Хаиржанова более 40 лет работает в школе в селе Старинка Омской области. «В родном селе Старинка Вас искренне любят и уважают за мудрость и отзывчивость, внимательное, заботливое отношение к людям»,— добавил Владимир Путин.

29-летний Азамат Хаиржанов погиб 7 мая прошлого года. Как утверждает администрация Ленинского округа города Омска, его рота подверглась атаке ВСУ в районе Чупринки, он лично уничтожил два украинских танка и обеспечил вынос раненых солдат. В ходе боя Азамат Хаиржанов был смертельно ранен и впоследствии посмертно награжден орденом Мужества.

Эрдни Кагалтынов

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