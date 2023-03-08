Южная Корея разрешила Польше поставлять на Украину гаубицы с южнокорейскими деталями

Правительство Южной Кореи одобрило реэкспорт гаубиц Krab с южнокорейскими компонентами из Польши на Украину, сообщил агентству Reuters представитель Администрации оборонных закупок Южной Кореи.
Krab, собранный не из южнокорейских компонентов, на линии фронта
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Польские самоходные гаубицы Krab произведены с использованием лицензионного шасси южнокорейской гаубицы K9 Thunder и английской башенной системы AS-90, также выпускаемой по лицензии. Производитель польских гаубиц Huta Stalowa Wola подписал контракт на лицензионное производство южнокорейских шасси в Польше с компанией Samsung Techwin в 2014 году.
Польша объявила о поставке 18 гаубиц Krab на Украину в мае 2022 года. Однако Южная Корея ранее официально не подтверждала, что выдала разрешение на реэкспорт вооружений с использованием южнокорейских технологий.
В ходе выступления на «Валдае» 27 октября прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Сеула будут разрушены, если Корея передаст Украине вооружение. Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль в ответ заявил, что поставки Киеву носили исключительно гуманитарный характер, а оружие никогда не передавалось. В ноябре Минобороны республики заявило, что позиция о невозможности поставок летального оружия Украине остается неизменной.