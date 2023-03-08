Южная Корея разрешила Польше поставлять на Украину гаубицы с южнокорейскими деталями

Правительство Южной Кореи одобрило реэкспорт гаубиц Krab с южнокорейскими компонентами из Польши на Украину, сообщил агентству Reuters представитель Администрации оборонных закупок Южной Кореи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Krab, собранный не из южнокорейских компонентов, на линии фронта

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters Krab, собранный не из южнокорейских компонентов, на линии фронта

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Польские самоходные гаубицы Krab произведены с использованием лицензионного шасси южнокорейской гаубицы K9 Thunder и английской башенной системы AS-90, также выпускаемой по лицензии. Производитель польских гаубиц Huta Stalowa Wola подписал контракт на лицензионное производство южнокорейских шасси в Польше с компанией Samsung Techwin в 2014 году.

Польша объявила о поставке 18 гаубиц Krab на Украину в мае 2022 года. Однако Южная Корея ранее официально не подтверждала, что выдала разрешение на реэкспорт вооружений с использованием южнокорейских технологий.

В ходе выступления на «Валдае» 27 октября прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Сеула будут разрушены, если Корея передаст Украине вооружение. Глава Южной Кореи Юн Сок Ёль в ответ заявил, что поставки Киеву носили исключительно гуманитарный характер, а оружие никогда не передавалось. В ноябре Минобороны республики заявило, что позиция о невозможности поставок летального оружия Украине остается неизменной.

Эрдни Кагалтынов