Главой МВД по Башкирии назначен Александр Прядко

Новым министром внутренних дел по Башкирии назначен генерал-майор полиции Александр Прядко, с 2019 года возглавлявший УМВД России по Архангельской области. Об этом сообщается в указе президента РФ Владимира Путина от 6 марта.

В январе «Ъ-Уфа» уже сообщал, что кандидатура Александра Прядко согласована в Москве. Предыдущий руководитель республиканского МВД Роман Деев покинул должность в декабре прошлого года.

Александр Прядко родился 28 марта 1964 года в городе Коркино в Челябинской области. Окончил Ростовскую высшую школу МВД РФ. В 1994 году поступил на должность оперативного уполномоченного уголовного розыска в Новочеркасске. В июне 2011 года был назначен на должность замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Волгоградской области. В октябре 2018 года стал заместителем начальника Главного управления МВД по Самарской области, а в декабре 2019 года возглавил управление МВД по Архангельской области.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте