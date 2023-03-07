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Бывший тамбовский вице-губернатор Сергей Юхачев теперь отвечает за экономику Казанского электротехнического завода

Как стало известно «Ъ-Черноземье», курировавший до сентября 2022 года экономику и политику Тамбовской области бывший вице-губернатор Сергей Юхачев работает в должности директора по экономике и финансам в АО “Казанский электротехнический завод”.

Сергей Юхачев стал вице-губернатором в сентябре 2019 года во время руководства регионом Александром Никитиным. С 2011 года господин Юхачев занимал пост главы управления экономической политики администрации области. В 2016-2017 годах принимал активное участие в разработке стратегии развития Тамбовской области на период до 2035 года. С 2018 года является профессором кафедры «Экономика» Тамбовского государственного технического университета. Уход из облправительства Сергея Юхачева был, как заявлялось, «его собственным решением».

По данным Kartoteka.ru, АО «КЭТЗ» занимается производством инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Бенефициаром является министерство земельных и имущественных отношений республики Татарстан.

Владимир Зоркий

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