Путин обсудил с Балицким статус добровольческого батальона имени Судоплатова

Президент России Владимир Путин встретился с врио главы губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Они обсудили вопросы социально-экономического развития региона, безопасности, сельскохозяйственной отрасли, следует из сообщения пресс-службы Кремля. Сообщается, что во время встречи Евгений Балицкий поставил вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова. Подробности беседы пресс-служба не приводит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Батальон был создан в сентябре 2022 года указом Евгения Балицкого. По словам господина Балицкого, бойцы батальона Судоплатова охраняли стратегические объекты в Запорожской области. Он сообщал, что в батальон вступали добровольцы из Швеции, Турции и Сербии.

Лусине Баласян