Суд в четвертый раз отказал минприроды Кубани в иске на 1,2 млрд рублей за ущерб нацпарку Сочи

Арбитражный суд Краснодарского края вновь отказал в удовлетворении требований регионального министерства природных ресурсов о взыскании с ЗАО «Фирма "Сочинеруд"» 1,2 млрд руб. за вред недрам Сочинского национального парка. Резолютивная часть решения суда опубликовано в картотеке дел.

Арбитражный суд Северо-Кавказского суда в сентябре 2022 года направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, отменив решения предыдущих инстанций. Ранее апелляционные инстанции оставили в силе решение АС Краснодарского края об отказе в иске.

«Вывод судов об отсутствии у министерства полномочий на предъявление иска о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, следует признать неверным. Отказывая министерству в заявленных требованиях на данном основании, суды фактически уклонились от рассмотрения дела по существу»,— говорится в решении АС Северо-Кавказского суда.

Кроме того, суд отметил пассивную позицию парка, на землях которого общество вело противоправную деятельность, «причиняя вред не только недрам местного значения, но и окружающей среде».

Однако 6 марта АС Краснодарского края вновь принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований истца.

С иском министерство обратилось еще в мае 2021 года. При этом сам нацпарк выступает в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Истец указывает, что в границах земельного участка Сочинского национального парка был выявлен отработанный участок недр (длина 400 м, ширина 80 м, глубина 40 м) с северной части Каменского месторождения. Согласно акту замера, объем добытого полезного ископаемого известняка составил 1,8 млн кубометров.

Как следует из материалов дела, спорный земельный участок является федеральной собственностью и относится к землям особо охраняемых территорий и объектов, поэтому взыскание ущерба с добытчика не входит в полномочия минприроды Кубани, решил суд. Такая мера, по мнению инстанции, находится в компетенции федеральных органов. Кроме того, истец требовал запретить компании осуществление регистрационных действий и других мер, направленных на преднамеренное банкротство (реализацию имущества и переоформление активов), а также выступил за запрет переоформления лицензии фирмы на другое юридическое лицо. Таким образом министерство пыталось пресечь намеренное банкротство компании, чтобы уйти от возмещения ущерба. Суд также не счел представленные истцом основания достаточными для применения обеспечительных мер и отказал министерству.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Сочинеруд» зарегистрировано в 1993 году в Сочи (с 2020 года — федеральная территория Сириус). Основной вид деятельности предприятия — добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев. Выручка фирмы в 2020 году составила 158,6 млн руб., чистая прибыль — 43,7 млн руб. По данным на текущий год, 24% в уставном капитале предприятия принадлежит ООО «Максимка». Руководителем двух компаний является Асланбек Пинов, ему же принадлежит 50% УК в ООО «Максимка».

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram