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Коммерсантъ FM
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Американская инвестгруппа TPG Global готова заплатить $1,2 млрд за австралийскую похоронную контору

Акции австралийской похоронной компании InvoCare во вторник резко подорожали после того, как стало известно, что фирма получила предложение о покупке от американской инвесткорпорации TPG Global. Сумма сделки — A$1,8 млрд ($1,2 млрд). По условиям соглашения акционеры InvoCare получат по A$12,65 наличными за каждую акцию. На торгах на бирже в Сиднее акции компании выросли на 39%, до A$12,45.

Как следует из заявления InvoCare, потенциальный покупатель уведомил компанию о том, что уже контролирует примерно 17,8% акций компании, а совет директоров InvoCare поддерживает идею о покупке компании.

InvoCare, созданная в 2001 году, является одной из крупнейших компаний, предоставляющих похоронные и связанные с похоронами услуги в регионе. Она действует в самой Австралии, а также в Новой Зеландии и Сингапуре, являясь оператором более 300 похоронных домов, кладбищ и крематориев в этих странах. В Австралии компания является еще и лидером рынка похоронных услуг для домашних животных.

Андрей Келекеев

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