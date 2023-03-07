В минстрое Прикамья объяснили перенос сроков строительства новой сцены оперного театра

В региональном министерстве строительства прокомментировали перенос окончания реализации проекта по строительству новой сцены Пермского театра оперы и балета с 2027-го на 2032 год. В ведомстве в адресной инвестиционной программе сроки строительства объекта пока вынесены за планируемый пятилетний бюджетный период. «Проектирование новой сцены сейчас не завершено. Окончательные сроки строительства будут определены только после завершения подготовки проекта и сметной документации и получения положительного заключения госэкспертизы»,— рассказали в минстрое Прикамья. В министерстве добавили, что на принятие решения по срокам также будет влиять финансовая обеспеченность проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новую сцену Пермского театра оперы и балета планируется возвести в Разгуляе. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд руб. В региональной адресной инвестиционной программе, утвержденной 30 сентября 2022 года, было указано, что объект построят в 2018–2027 годах. Основной объем работ и, соответственно, бюджетных ассигнований был запланирован на 2026–2027 годы. В этот период должны были выделить более 14,9 млрд руб.: 11,2 млрд руб. из федерального бюджета и 3,7 млрд руб. из регионального. В феврале правительство Пермского края внесло в программу поправки: теперь в ней заложены только средства на проектирование, финансирование на последующие годы не расписано, информации о доле федеральной поддержки нет, а сроки сдачи объекта сдвинуты на 2032 год.