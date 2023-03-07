ЦБ впервые указал долю кредитования российского бизнеса в юанях

Доля кредитования российских компаний в юанях составляет около 1% от всего портфеля. Таковы данные Центрального банка (РФ). Ранее собеседники «Ъ» в отрасли сообщали о росте спроса клиентов на китайскую валюту.

«Кредитование в китайской валюте быстро растет, но доля таких кредитов пока незначительна, ~1% портфеля»,— указал регулятор в аналитическом обзоре банковского сектора за 2022 год.

При этом объем совокупных активов в инвалюте упал на 12,3% год к году (до $290 млрд). «Введенные санкции привели к падению привлекательности валют недружественных стран и ускорению девалютизации экономики, что будет способствовать снижению валютных рисков банков»,— сообщил регулятор.

Вместе с тем в секторе сократились и валютные обязательства (на 26,6% до $259 млрд). ЦБ указывает, что этому способствовали временные требования об обязательной продаже экспортерами валютной выручки, а также то, «что часть клиентов могла конвертировать валютные средства в рубли и зафиксировать прибыль после роста курса доллара в начале года». Здесь доля юаня также растет, однако пока она незначительна (около 2% всех средств клиентов).

Подробнее о темпах юанизации российского банковского сектора читайте в материале «Ъ» «Юань разложился по портфелям».

Григорий Лейба