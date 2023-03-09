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Коммерсантъ FM
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Шахматист и скандалист

Феномен Бобби Фишера

80 лет назад, 9 марта 1943 года, родился американский гроссмейстер Роберт Фишер, всю жизнь подчинивший одной цели — стать чемпионом мира по шахматам. Эксцентричный национальный герой, ставший впоследствии иммигрантом — в фотогалерее «Ъ».

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Роберт Джеймс Фишер родился 9 марта 1943 года в Чикаго. Природный дар к шахматам проявился в мальчике, когда ему было шесть лет. Увлечение ими полностью отвратило Роберта от общения со сверстниками. Он воспринимал только тех, кто мог играть с ним в шахматы, а среди ровесников таких не было. Мальчик отличался великолепной памятью и способностью к изучению языков, уже к 12 годам он читал шахматную литературу в оригинале на немецком, испанском и русском

Роберт Джеймс Фишер родился 9 марта 1943 года в Чикаго. Природный дар к шахматам проявился в мальчике, когда ему было шесть лет. Увлечение ими полностью отвратило Роберта от общения со сверстниками. Он воспринимал только тех, кто мог играть с ним в шахматы, а среди ровесников таких не было. Мальчик отличался великолепной памятью и способностью к изучению языков, уже к 12 годам он читал шахматную литературу в оригинале на немецком, испанском и русском

Фото: Hans Von Nolde / AP

В 10 лет Роберт участвовал в своем первом шахматном турнире, одержав победу. В 13 лет завоевал титул чемпиона США среди юниоров, а через год стал чемпионом США — самым молодым за всю историю. Уже тогда он привлекал к себе внимание не только шахматными успехами, но и неординарными поступками и заявлениями. О школе он отзывался так: «В школе нечему учиться. Учителя глупы. Нельзя, чтобы учителями работали женщины. В моей школе только учитель физкультуры был неглуп — он неплохо играл в шахматы»

В 10 лет Роберт участвовал в своем первом шахматном турнире, одержав победу. В 13 лет завоевал титул чемпиона США среди юниоров, а через год стал чемпионом США — самым молодым за всю историю. Уже тогда он привлекал к себе внимание не только шахматными успехами, но и неординарными поступками и заявлениями. О школе он отзывался так: «В школе нечему учиться. Учителя глупы. Нельзя, чтобы учителями работали женщины. В моей школе только учитель физкультуры был неглуп — он неплохо играл в шахматы»

Фото: Roy Essoyan / AP

В 15 лет Фишер оставил школу, чтобы полностью посвятить себя шахматам. «Все, что я хочу когда-либо делать,— это играть в шахматы»,— говорил он. Из-за этого он поссорился с матерью и с 1960 года жил один. Уже тогда он мечтал только о том, чтобы завоевать звание чемпиона мира. В 1958 году Бобби стал самым молодым в истории шахмат гроссмейстером, побив предыдущий рекорд Бориса Спасского, получившего звание гроссмейстера в 18 лет. Рекорд Фишера был побит только через 33 года венгерской шахматисткой Юдит Полгар

В 15 лет Фишер оставил школу, чтобы полностью посвятить себя шахматам. «Все, что я хочу когда-либо делать,— это играть в шахматы»,— говорил он. Из-за этого он поссорился с матерью и с 1960 года жил один. Уже тогда он мечтал только о том, чтобы завоевать звание чемпиона мира. В 1958 году Бобби стал самым молодым в истории шахмат гроссмейстером, побив предыдущий рекорд Бориса Спасского, получившего звание гроссмейстера в 18 лет. Рекорд Фишера был побит только через 33 года венгерской шахматисткой Юдит Полгар

Фото: HG / MH / AP

Фишер был известен скандальными выходками и посредственным отношением к регламентам турниров. Он опаздывал, переносил партии, возмущался, когда ему в этом отказывали. Всегда боролся за повышение гонораров: «Я добьюсь того, чтобы к шахматам относились с не меньшим уважением, чем к боксу. Сколько бы ни запросил Мохаммед Али за очередное выступление, я потребую больше»

Фишер был известен скандальными выходками и посредственным отношением к регламентам турниров. Он опаздывал, переносил партии, возмущался, когда ему в этом отказывали. Всегда боролся за повышение гонораров: «Я добьюсь того, чтобы к шахматам относились с не меньшим уважением, чем к боксу. Сколько бы ни запросил Мохаммед Али за очередное выступление, я потребую больше»

Фото: JK / AP

В 1959 году Фишер принял участие в турнире претендентов на звание чемпиона мира в Югославии, но победы не достиг. В 1962 году на очередном турнире претендентов в Кюрасао его вновь постигла неудача — 4-е место, после советских шахматистов Петросяна, Кереса и Геллера. Вернувшись домой, он опубликовал статью, в которой заявил, что сильнейшие советские шахматисты играют между собой договорные ничьи, чтобы не подпускать других претендентов к первому месту

В 1959 году Фишер принял участие в турнире претендентов на звание чемпиона мира в Югославии, но победы не достиг. В 1962 году на очередном турнире претендентов в Кюрасао его вновь постигла неудача — 4-е место, после советских шахматистов Петросяна, Кереса и Геллера. Вернувшись домой, он опубликовал статью, в которой заявил, что сильнейшие советские шахматисты играют между собой договорные ничьи, чтобы не подпускать других претендентов к первому месту

Фото: Heinz Ducklau / AP

Фишер заявил, что отказывается от участия в соревнованиях за высший титул до тех пор, пока ФИДЕ не заменит турнир претендентов матчами по олимпийской системе (на выбывание), и пропустил чемпионский цикл 1964—1966 годов. К тому времени он стал одним из сильнейших шахматистов мира, добиваясь успехов в турнирах самого высокого ранга. В финале матча претендентов в 1971 году он победил Тиграна Петросяна, завоевав право на матч с чемпионом мира Борисом Спасским

Фишер заявил, что отказывается от участия в соревнованиях за высший титул до тех пор, пока ФИДЕ не заменит турнир претендентов матчами по олимпийской системе (на выбывание), и пропустил чемпионский цикл 1964—1966 годов. К тому времени он стал одним из сильнейших шахматистов мира, добиваясь успехов в турнирах самого высокого ранга. В финале матча претендентов в 1971 году он победил Тиграна Петросяна, завоевав право на матч с чемпионом мира Борисом Спасским

Фото: AP

Матч на первенство мира с Борисом Спасским, который поклонники шахмат называли «матчем столетия», состоялся в Рейкьявике в 1972 году. Противостояние американского и советского шахматистов в разгар холодной войны перешло и в политическую плоскость. Особенный интерес к матчу со стороны западного мира придавал тот факт, что последние четверть века чемпионский титул удерживали советские шахматисты

Матч на первенство мира с Борисом Спасским, который поклонники шахмат называли «матчем столетия», состоялся в Рейкьявике в 1972 году. Противостояние американского и советского шахматистов в разгар холодной войны перешло и в политическую плоскость. Особенный интерес к матчу со стороны западного мира придавал тот факт, что последние четверть века чемпионский титул удерживали советские шахматисты

Фото: Domingo Zenteno / AP

Организация матча проходила в трудных переговорах. Он несколько раз был под угрозой срыва: Фишер не явился на церемонию открытия матча, жеребьевку участников, вторую партию, выдвигал требования к организаторам, часть из которых была сочтена неприемлемыми. Тем не менее матч состоялся и закончился победой Фишера. Призовой фонд впервые в истории шахмат составил $250 тыс.

Организация матча проходила в трудных переговорах. Он несколько раз был под угрозой срыва: Фишер не явился на церемонию открытия матча, жеребьевку участников, вторую партию, выдвигал требования к организаторам, часть из которых была сочтена неприемлемыми. Тем не менее матч состоялся и закончился победой Фишера. Призовой фонд впервые в истории шахмат составил $250 тыс.

Фото: AP

После победы Фишера встречали в США как национального героя. По возвращении в США он был приглашен на званый обед в Белый дом, но отказался, заявив: «Терпеть не могу, когда я жую, а мне смотрят в рот». Победа Фишера способствовала популяризации шахмат на Западе — сначала среди светской публики, а затем и среди молодежи, считавшей Фишера своим кумиром

После победы Фишера встречали в США как национального героя. По возвращении в США он был приглашен на званый обед в Белый дом, но отказался, заявив: «Терпеть не могу, когда я жую, а мне смотрят в рот». Победа Фишера способствовала популяризации шахмат на Западе — сначала среди светской публики, а затем и среди молодежи, считавшей Фишера своим кумиром

Фото: AP

Поражение Бориса Спасского (на фото слева) ознаменовало конец послевоенной эпохи в советских шахматах. На первый план вышел молодой Анатолий Карпов, неожиданно выигравший турнир претендентов и приготовившийся к матчу за чемпионский титул. Но договориться с Фишером было сложно. Он составил список из 64 условий, 61 из которых были приняты практически сразу, однако на одно (при счете 9:9 чемпион должен был сохранить звание) ФИДЕ не пошло. Тогда Фишер отказался от участия в матче и 3 апреля 1975 года был лишен титула. Анатолий Карпов стал чемпионом без боя

Поражение Бориса Спасского (на фото слева) ознаменовало конец послевоенной эпохи в советских шахматах. На первый план вышел молодой Анатолий Карпов, неожиданно выигравший турнир претендентов и приготовившийся к матчу за чемпионский титул. Но договориться с Фишером было сложно. Он составил список из 64 условий, 61 из которых были приняты практически сразу, однако на одно (при счете 9:9 чемпион должен был сохранить звание) ФИДЕ не пошло. Тогда Фишер отказался от участия в матче и 3 апреля 1975 года был лишен титула. Анатолий Карпов стал чемпионом без боя

Фото: AP

Матч со Спасским в 1972 году за титул чемпиона оказался для Фишера последней официальной партией в карьере. В 1976-77 годах Карпов и Фишер вели переговоры о неофициальном матче, но безуспешно. Все 80-е годы Фишер прожил в затворничестве. Он установил плату за любое свое участие в общественных мероприятиях: за прочтение письма требовал $1 тыс., за разговор по телефону — $2,5 тыс., за личную встречу — $5 тыс., за интервью — $25 тыс. Постепенно об эксцентричном шахматисте начали забывать

Матч со Спасским в 1972 году за титул чемпиона оказался для Фишера последней официальной партией в карьере. В 1976-77 годах Карпов и Фишер вели переговоры о неофициальном матче, но безуспешно. Все 80-е годы Фишер прожил в затворничестве. Он установил плату за любое свое участие в общественных мероприятиях: за прочтение письма требовал $1 тыс., за разговор по телефону — $2,5 тыс., за личную встречу — $5 тыс., за интервью — $25 тыс. Постепенно об эксцентричном шахматисте начали забывать

Фото: CAN / AP

В 1990 году шахматист запатентовал «часы Фишера» — систему контроля времени, которая сейчас используется на турнирах самого высокого уровня. Через два года он сыграл «матч-реванш» с Борисом Спасским в Югославии (на фото), одержав победу. Еще до его начала Фишеру пришло письмо от Госдепартамента США, где говорилось, что участие в матче нарушает международное эмбарго (бойкот Югославии, объявленный США) и Фишеру грозит до 10 лет тюрьмы. На предматчевой пресс-конференции Фишер демонстративно разорвал это письмо. Въезд на территорию США для него был закрыт

В 1990 году шахматист запатентовал «часы Фишера» — систему контроля времени, которая сейчас используется на турнирах самого высокого уровня. Через два года он сыграл «матч-реванш» с Борисом Спасским в Югославии (на фото), одержав победу. Еще до его начала Фишеру пришло письмо от Госдепартамента США, где говорилось, что участие в матче нарушает международное эмбарго (бойкот Югославии, объявленный США) и Фишеру грозит до 10 лет тюрьмы. На предматчевой пресс-конференции Фишер демонстративно разорвал это письмо. Въезд на территорию США для него был закрыт

Фото: Milos Vukadiovic / AP

Некоторое время Фишер жил в Венгрии, в 2000 году перебрался на Филиппины. С 1996 года он стал чаще появляться в СМИ, как правило, с резкими выступлениями в адрес США и евреев. В декабре 2003 года Госдепартамент США официально аннулировал паспорт Фишера. В 2004 году при попытке вылететь из Японии на Филиппины он был арестован за незаконное проникновение на территорию страны и помещен в тюрьму для нелегальных иммигрантов на 8 месяцев

Некоторое время Фишер жил в Венгрии, в 2000 году перебрался на Филиппины. С 1996 года он стал чаще появляться в СМИ, как правило, с резкими выступлениями в адрес США и евреев. В декабре 2003 года Госдепартамент США официально аннулировал паспорт Фишера. В 2004 году при попытке вылететь из Японии на Филиппины он был арестован за незаконное проникновение на территорию страны и помещен в тюрьму для нелегальных иммигрантов на 8 месяцев

Фото: Thorvaldur Orn Kristmundsson / AP

Несколько стран заявили о готовности предоставить Фишеру гражданство, и 24 марта 2005 года он был депортирован в Исландию. Перед вылетом из Японии Фишер заявил журналистам, что считает свой арест похищением, персонально обвинив в нем президента США и премьер-министра Японии. Скончался Роберт Фишер в Рейкьявике в 2008 году в возрасте 64 лет

Несколько стран заявили о готовности предоставить Фишеру гражданство, и 24 марта 2005 года он был депортирован в Исландию. Перед вылетом из Японии Фишер заявил журналистам, что считает свой арест похищением, персонально обвинив в нем президента США и премьер-министра Японии. Скончался Роберт Фишер в Рейкьявике в 2008 году в возрасте 64 лет

Фото: Junji Kurokawa / AP

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Роберт Джеймс Фишер родился 9 марта 1943 года в Чикаго. Природный дар к шахматам проявился в мальчике, когда ему было шесть лет. Увлечение ими полностью отвратило Роберта от общения со сверстниками. Он воспринимал только тех, кто мог играть с ним в шахматы, а среди ровесников таких не было. Мальчик отличался великолепной памятью и способностью к изучению языков, уже к 12 годам он читал шахматную литературу в оригинале на немецком, испанском и русском

Фото: Hans Von Nolde / AP

В 10 лет Роберт участвовал в своем первом шахматном турнире, одержав победу. В 13 лет завоевал титул чемпиона США среди юниоров, а через год стал чемпионом США — самым молодым за всю историю. Уже тогда он привлекал к себе внимание не только шахматными успехами, но и неординарными поступками и заявлениями. О школе он отзывался так: «В школе нечему учиться. Учителя глупы. Нельзя, чтобы учителями работали женщины. В моей школе только учитель физкультуры был неглуп — он неплохо играл в шахматы»

Фото: Roy Essoyan / AP

В 15 лет Фишер оставил школу, чтобы полностью посвятить себя шахматам. «Все, что я хочу когда-либо делать,— это играть в шахматы»,— говорил он. Из-за этого он поссорился с матерью и с 1960 года жил один. Уже тогда он мечтал только о том, чтобы завоевать звание чемпиона мира. В 1958 году Бобби стал самым молодым в истории шахмат гроссмейстером, побив предыдущий рекорд Бориса Спасского, получившего звание гроссмейстера в 18 лет. Рекорд Фишера был побит только через 33 года венгерской шахматисткой Юдит Полгар

Фото: HG / MH / AP

Фишер был известен скандальными выходками и посредственным отношением к регламентам турниров. Он опаздывал, переносил партии, возмущался, когда ему в этом отказывали. Всегда боролся за повышение гонораров: «Я добьюсь того, чтобы к шахматам относились с не меньшим уважением, чем к боксу. Сколько бы ни запросил Мохаммед Али за очередное выступление, я потребую больше»

Фото: JK / AP

В 1959 году Фишер принял участие в турнире претендентов на звание чемпиона мира в Югославии, но победы не достиг. В 1962 году на очередном турнире претендентов в Кюрасао его вновь постигла неудача — 4-е место, после советских шахматистов Петросяна, Кереса и Геллера. Вернувшись домой, он опубликовал статью, в которой заявил, что сильнейшие советские шахматисты играют между собой договорные ничьи, чтобы не подпускать других претендентов к первому месту

Фото: Heinz Ducklau / AP

Фишер заявил, что отказывается от участия в соревнованиях за высший титул до тех пор, пока ФИДЕ не заменит турнир претендентов матчами по олимпийской системе (на выбывание), и пропустил чемпионский цикл 1964—1966 годов. К тому времени он стал одним из сильнейших шахматистов мира, добиваясь успехов в турнирах самого высокого ранга. В финале матча претендентов в 1971 году он победил Тиграна Петросяна, завоевав право на матч с чемпионом мира Борисом Спасским

Фото: AP

Матч на первенство мира с Борисом Спасским, который поклонники шахмат называли «матчем столетия», состоялся в Рейкьявике в 1972 году. Противостояние американского и советского шахматистов в разгар холодной войны перешло и в политическую плоскость. Особенный интерес к матчу со стороны западного мира придавал тот факт, что последние четверть века чемпионский титул удерживали советские шахматисты

Фото: Domingo Zenteno / AP

Организация матча проходила в трудных переговорах. Он несколько раз был под угрозой срыва: Фишер не явился на церемонию открытия матча, жеребьевку участников, вторую партию, выдвигал требования к организаторам, часть из которых была сочтена неприемлемыми. Тем не менее матч состоялся и закончился победой Фишера. Призовой фонд впервые в истории шахмат составил $250 тыс.

Фото: AP

После победы Фишера встречали в США как национального героя. По возвращении в США он был приглашен на званый обед в Белый дом, но отказался, заявив: «Терпеть не могу, когда я жую, а мне смотрят в рот». Победа Фишера способствовала популяризации шахмат на Западе — сначала среди светской публики, а затем и среди молодежи, считавшей Фишера своим кумиром

Фото: AP

Поражение Бориса Спасского (на фото слева) ознаменовало конец послевоенной эпохи в советских шахматах. На первый план вышел молодой Анатолий Карпов, неожиданно выигравший турнир претендентов и приготовившийся к матчу за чемпионский титул. Но договориться с Фишером было сложно. Он составил список из 64 условий, 61 из которых были приняты практически сразу, однако на одно (при счете 9:9 чемпион должен был сохранить звание) ФИДЕ не пошло. Тогда Фишер отказался от участия в матче и 3 апреля 1975 года был лишен титула. Анатолий Карпов стал чемпионом без боя

Фото: AP

Матч со Спасским в 1972 году за титул чемпиона оказался для Фишера последней официальной партией в карьере. В 1976-77 годах Карпов и Фишер вели переговоры о неофициальном матче, но безуспешно. Все 80-е годы Фишер прожил в затворничестве. Он установил плату за любое свое участие в общественных мероприятиях: за прочтение письма требовал $1 тыс., за разговор по телефону — $2,5 тыс., за личную встречу — $5 тыс., за интервью — $25 тыс. Постепенно об эксцентричном шахматисте начали забывать

Фото: CAN / AP

В 1990 году шахматист запатентовал «часы Фишера» — систему контроля времени, которая сейчас используется на турнирах самого высокого уровня. Через два года он сыграл «матч-реванш» с Борисом Спасским в Югославии (на фото), одержав победу. Еще до его начала Фишеру пришло письмо от Госдепартамента США, где говорилось, что участие в матче нарушает международное эмбарго (бойкот Югославии, объявленный США) и Фишеру грозит до 10 лет тюрьмы. На предматчевой пресс-конференции Фишер демонстративно разорвал это письмо. Въезд на территорию США для него был закрыт

Фото: Milos Vukadiovic / AP

Некоторое время Фишер жил в Венгрии, в 2000 году перебрался на Филиппины. С 1996 года он стал чаще появляться в СМИ, как правило, с резкими выступлениями в адрес США и евреев. В декабре 2003 года Госдепартамент США официально аннулировал паспорт Фишера. В 2004 году при попытке вылететь из Японии на Филиппины он был арестован за незаконное проникновение на территорию страны и помещен в тюрьму для нелегальных иммигрантов на 8 месяцев

Фото: Thorvaldur Orn Kristmundsson / AP

Несколько стран заявили о готовности предоставить Фишеру гражданство, и 24 марта 2005 года он был депортирован в Исландию. Перед вылетом из Японии Фишер заявил журналистам, что считает свой арест похищением, персонально обвинив в нем президента США и премьер-министра Японии. Скончался Роберт Фишер в Рейкьявике в 2008 году в возрасте 64 лет

Фото: Junji Kurokawa / AP

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