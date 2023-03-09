Шахматист и скандалист

80 лет назад, 9 марта 1943 года, родился американский гроссмейстер Роберт Фишер, всю жизнь подчинивший одной цели — стать чемпионом мира по шахматам. Эксцентричный национальный герой, ставший впоследствии иммигрантом — в фотогалерее «Ъ».
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80 лет назад, 9 марта 1943 года, родился американский гроссмейстер Роберт Фишер, всю жизнь подчинивший одной цели — стать чемпионом мира по шахматам. Эксцентричный национальный герой, ставший впоследствии иммигрантом — в фотогалерее «Ъ».
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