Шахматист и скандалист

В 15 лет Фишер оставил школу, чтобы полностью посвятить себя шахматам. «Все, что я хочу когда-либо делать,— это играть в шахматы»,— говорил он. Из-за этого он поссорился с матерью и с 1960 года жил один. Уже тогда он мечтал только о том, чтобы завоевать звание чемпиона мира. В 1958 году Бобби стал самым молодым в истории шахмат гроссмейстером, побив предыдущий рекорд Бориса Спасского, получившего звание гроссмейстера в 18 лет. Рекорд Фишера был побит только через 33 года венгерской шахматисткой Юдит Полгар

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