«СберПраво» проверяет информацию об утечке данных

Юридический сервис «СберПраво» начал проверку информации о возможной утечке данных своих пользователей. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе компании.

«СберПраво» — онлайн-сервис для получения правовой помощи. Проект запущен в 2021 году и реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве между Сбербанком, Федеральной палатой адвокатов России и Федеральной нотариальной палатой.

В компании отметили, что сообщения о краже данных появляются довольно часто. Как правило, их используют мошенники, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных.

Об утечке данных «СберПрава» ранее сегодня, 7 марта, сообщил Telegram-канал «Утечки информации». По данным проекта, в открытом доступе оказались ФИО и даты рождения пользователей, 115 тыс. номеров телефонов, а также 72 тыс. адреса электронной почты. Отмечалось, что данные были получены не ранее 8 февраля.

Милена Костерева