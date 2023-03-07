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Коммерсантъ FM
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Данные пользователей платформы «СберПраво» попали в интернет

В открытый доступ в интернет выложили данные онлайн-платформы правовой помощи «СберПраво», сообщил Telegram-канал «Утечки информации». Он уточняет, что данные были получены не ранее 8 февраля 2023 года.

В интернете выложено три файла, в которых содержатся ФИО и даты рождения пользователей, телефоны (115 тыс. уникальных номеров), e-mail адреса (72 тыс.), дата создания записей (с 7 сентября 2020-го по 8 февраля 2023 года).

В «Сбере» предполагаемую утечку пока никак не прокомментировали. В банке ранее утверждали, что данные, представленные на «хакерских ресурсах», являются компиляцией различных баз данных, полученных в результате взлома компаний—подрядчиков дочерних компаний «Сбера».

Лаура Кеффер

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