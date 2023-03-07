Более 50 животных погибли в пожаре в приюте Ленобласти

В Ленинградской области в деревне Мучихино сгорел приют для животных вместе с его жителями. При пожаре погибло около 40 кошек и 15 собак. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.

«Больные собаки, которые жили со мной в комнате, которым операция нужна была, вот кого жалко. Уже завтра должен был к ним прийти хирург на дом, а они всё, сгорели»,— говорит в одном из видео хозяйка приюта.

Среди погибших были те, кому требовалась медицинская помощь. Еще 36 собак удалось спасти — некоторых на время вывозят в «вагончик» на пустой участок, а часть осталась бегать на улице. Из людей никто не пострадал.

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