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Коммерсантъ FM
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Суд в Перми приговорил экс-депутата заксобрания к 4 годам колонии за дебош в баре

Ленинский районный суд Перми вынес приговор в отношении бывшего депутата законодательного собрания региона Александра Телепнева. Господин Телепнев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Александр Телепнев

Александр Телепнев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Александр Телепнев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как установил суд, преступление было совершено 30 апреля прошлого года. Тогда Александр Телепнев находился в баре «Наташа» и в какой-то момент, «используя малозначительный повод», стал бросаться посудой и мебелью в сторону барной стойки. В результате пострадали сотрудник и посетитель бара.

Сам господин Телепнев вину признал частично. Он не отрицал совершения противоправных деяний, но не согласился с их квалификацией следствием. Так он заявил, что стал бросаться предметами из-за неприязненных отношений с персоналом «Наташи». Потерпевшие по делу заявили, что Александр Телепнев извинился перед ними, возместил ущерб, поэтому претензий они не имеют.

Гособвинитель Евгений Петухов предлагал суду приговорить подсудимого к пяти годам колонии общего режима. Свою позицию он объяснил тем, что господин Телепнев уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести музыканту Андрею Ширману (DJ Smash), а также за причинение легкого вреда здоровью 19-летнему жителю Перми. За оба преступления он был приговорен к двум годам двум месяцам колонии-поселения. Таким образом Александр Телепнев совершил рецидив.

Также суд вынес частное определение в отношении защитников господина Телепнева. По мнению прокуратуры, они без уважительной причины не являлись для участия в судебных заседаниях

Дмитрий Астахов, Пермь

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