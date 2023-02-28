«Сбер» опроверг информацию об утечке данных клиентов

Информация о взломе систем Сбербанка и утечке данных клиентов банка не соответствует действительности, сообщила ТАСС пресс-служба компании. Ранее о том, что хакеры взломали сервисы Сбербанка, сообщило издание SOTA со ссылкой на главу Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимира Зыкова. Об этом он рассказал на конференции в Общественной палате.

«Информация не соответствует действительности. Банк успешно отражает любые атаки и обладает самой современной системой защиты информации. Денежные средства клиентов надежно защищены, данные находятся в безопасности»,— говорится в заявлении пресс-службы.

В Сбербанке добавили, что данные, представленные на «хакерских ресурсах», являются компиляцией различных баз данных, полученных в результате взлома компаний—подрядчиков дочерних компаний «Сбера». «Никакой чувствительной финансовой информации в них нет»,— заключила пресс-служба.

Эрдни Кагалтынов