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Воронежский аэропорт требует от Росимущества аренду 3,5 га перед терминалом

Арбитражный суд Воронежской области приступил к рассмотрению иска ООО «Международный аэропорт Воронеж имени Петра Первого» к территориальному управлению госимущества в отношении двух участков. Аэропорт требует внести сведения об их основном виде разрешенного использования в Росреестр, урегулировать разногласия сторон и заключить договор аренды.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно указанным в материалах дела кадастровым номерам, речь идет об участках перед зданием аэропорта площадью 19,7 тыс. кв. м и 15,3 тыс. кв. м общей кадастровой стоимостью 64,9 млн руб. Категория участков - земли промышленности, энергетики, транспорта и радиовещания. Очередное заседание назначено на 4 апреля.

На территории аэропорта, напомним, строится новый терминал стоимостью 5,5 млрд руб. Холдинг «Новапорт» в 2022 году приостанавливал работы из-за конъюнктуры рынка, однако в начале 2023 года компания сообщила о продолжения возведения комплекса «высокими темпами». К январю 2023 года было построено трехэтажное здание и монтировалась кровля.

С весны прошлого года выполнение гражданских рейсов из воронежского аэропорта приостановлено из-за близости региона к зоне специальной военной операции.

Владимир Зоркий

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