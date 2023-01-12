В аэропорту Воронеж может появиться топливозаправочный комплекс

Воронежская топливозаправочная компания «Планета» может возвести на территории аэропорта Воронеж топливозаправочный комплекс, сообщает De facto со ссылкой на региональный департамент госрегулирования тарифов. Параметры проекта пока не раскрывается, но известно, что уже завершены проектно-изыскательские работы.

Департамент государственного регулирования тарифов уже установил тариф на авиатопливо. Он составит 2,2 тыс. руб. за 1 т.

Аэропорт Воронеж, как и другие аэропорты Черноземья, кроме тамбовского, после начала специальной военной операции не функционирует. На днях Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты гражданских самолетов над Белгородом, Воронежем, Курском, Липецком и еще семью городами центральной и южной части страны до 14 января 2023 года.