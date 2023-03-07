В поисково-спасательной службе на водных объектах Челябинска прошли обыски

В челябинском муниципальном казенном учреждении «Поисково-спасательная служба на водных объектах» сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные действия. Работа силовиков связана с уголовным делом о получении взятки, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

«Расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ. Проводятся необходимые следственные действия»,– сообщили в ведомстве.

По данным СМИ, руководителя МКУ Александра Шина увезли на допрос.