Система «Мир» с 25 апреля запустит переводы по корпоративным картам

Платежная система «Мир» обязала банки запустить переводы между корпоративными картами и счетами (b2b-переводы), сообщает РБК. Осуществлять переводы кредитные организации смогут с 25 апреля, когда в силу вступит технический бюллетень «Мир». Однако срок внедрения нового типа переводов в каждом банке может варьироваться.

b2b-переводы — это способ взаиморасчетов корпоративных клиентов—российских участников системы «Мир», в которых представлены данные платежа, характерные для расчетов платежными поручениями. Средства станут доступны получателям моментально, указывается в информационном бюллетене «Мир», с которым ознакомился РБК. Возможность таких операций у компаний пропала после ухода из России Visa и MasterCard. В настоящее время они отправляют деньги по старой схеме — с платежными поручениями.

Новые типы переводов станут доступны для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются держателями корпоративных карт «Мир», в режиме 24/7 через каналы дистанционного банковского обслуживания, рассказал представитель Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор «Мира»). Для перевода средств необходимо указать назначение платежа, информацию об НДС, ИНН отправителя и получателя, а также информацию о его резидентстве.

До введения санкций в отношении России сервис переводов по бизнес-картам работал на базе международных платежных систем. На фоне ограничений компании начали осуществлять переводы с платежными поручениями, для которых необходимо было ввести все реквизиты. При неверном или неполном указании данных финансовое учреждение имело право отказать в операции. Срок зачисления средств занимал от одного до трех дней.

Милена Костерева