Товарооборот России и ЕС в 2022 году достиг максимума за восемь лет

По итогам 2022 года товарооборот России и Евросоюза (ЕС) вырос на 2,3%, до €258,6 млрд, что стало максимумом за восемь лет. Импорт европейских стран из России был на уровне исторического максимума, подсчитало «РИА Новости» на основе данных Евростата.

Ввоз товаров из России в ЕС в прошлом году вырос на четверть, до €203,4 млрд. Это на €230 млн меньше исторического максимума, достигнутого в 2012 году (€203,6 млрд). Экспорт в Россию снизился на 38,1%, до 55,2 млрд, что стало минимумом с 2005 года. Дефицит ЕС в торговле с Россией достиг рекордных €148,2 млрд, что вдвое больше показателя 2021 года.

Федеральная таможенная служба сообщала, что в 2022 году физический объем российского импорта сократился на 16%. К февралю 2023 года под санкции зарубежных стран попали 2,9 тыс. российских организаций. Исследование Центробанка (ЦБ) показало, что ключевой проблемой для бизнеса стали ограничения на импорт: ухудшение условий транспортировки и отказ зарубежных компаний поставлять сырье, комплектующие, запчасти и оборудование. В ЦБ считают, что эти проблемы могут привести к снижению конкурентоспособности экспорта РФ.

Подробности — в материале «Ъ» «Ограничение импорта бьет по экспорту».

Лаура Кеффер