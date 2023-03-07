Поставщик питания бизнес-залов МАУ проиграл спор о взыскании упущенной выгоды

18 арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Аэрофуд» в удовлетворении жалобы на решение о взыскании в пользу ООО «Уфа Вип Интернейшнл» 2,9 млн руб.

В начале 2021 года компании заключили договор, по которому «Аэрофуд» обязуется оказывать «Уфа Вип Интернейшнл» (обслуживало бизнес-залы аэропорта Уфы) круглосуточные услуги по организации питания для пассажиров в бизнес-залах. Стоимость услуг «Аэрофуд» за январь 2021 года составила 1,5 млн руб. Поскольку оплаты не поступило, в марте того же года компания направила заказчику претензию, в которой сообщила, что вынуждена сократить ассортимент блюд до момента полной оплаты задолженности. В тот же день сотрудники «Аэрофуд», несмотря на присутствие пассажиров в бизнес-зале, частично убрали закуски и напитки за исключением маффинов, воды, чая, кофе и лимона, говорится в материалах дела.

«Уфа Вип Интернейшнл» заявил, что все счета за услуги питания им были оплачены своевременно. Однако из-за действий «Аэрофуд» обслуживающая компания вынуждена была закрыть бизнес-залы, в результате в марте-апреле понесла убытки в виде 2,9 млн руб. упущенной выгоды. Эту сумму «Уфа Вип Интернейшнл» просил «Аэрофуд» возместить. Первый бизнес-зал с питанием открылся в середине апреля.

В декабре прошлого года арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск в полном объеме. Ответчик в апелляционной жалобе просил решение отменить и отказать заявителю.

Суды пришли к выводу, что на момент претензии «Аэрофуд» о сокращении перечня блюд у «Уфа Вип Интернейшнл» не было задолженности по оплате услуг. Сокращенный ассортимент не позволил истцу в полном объеме исполнять свои обязательства по обслуживанию бизнес-залов, поскольку это «могло повлечь возникновение конфликтных ситуаций с пассажирами и претензии контрагентов». Прекращение «Аэрофуд» исполнения своих обязательств свидетельствует об одностороннем прекращении договора, отметил суд.

В конце 2021 года уфимский аэропорт расторг с «Уфа Вип Интернейшнл» договоры аренды помещений бизнес-залов в здании международного терминала, заключенные в 2015-2017 годах.

ООО «Аэрофуд» зарегистрировано в 2014 году в Уфимском районе в селе Булгаково. Оказывает деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. В 2021 году прибыль компании составила 38 млн руб. при выручке 147,3 млн руб.

ООО «Уфа Вип Интернейшнл» зарегистрировано в 2014 году в Уфе, принадлежит Екатерине Федоровой. В 2021 году прибыль составила 30,3 млн руб., выручка — 139,6 млн руб.

Влада Шипилова

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