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Коммерсантъ FM
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Арбитражный суд утвердил мировое соглашение между «Эл5-Энерго» и Siemens Gamesa на 23 млрд рублей

Арбитражный суд Мурманской области утвердил мировое соглашение по иску от «Энел Рус Винд Кола» («дочка» «Эл5-Энерго») на 22,9 млрд руб. к производителю ветрогенераторов Siemens Gamesa. Об этом сказано в картотеке суда. Детали соглашения пока не обнародованы.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда пишет, что стороны договорились считать прекращеным с 31 мая 2022 года договор на поставку турбин от 5 декабря 2018 года. Стороны проводят сальдирование взаимных требований, а также Siemens Gamesa передает «Энел Рус Винд Кола» свое имущество на территории России для продолжения работ на Кольской ветровой электростанции (ВЭС).

В августе 2022 года «Энел Рус Винд Кола» подала иск к Siemens Gamesa с требованием взыскать с нее 22,9 млрд руб. Российская компания также настаивала на том, чтобы суд признал недействительным односторонний отказ Siemens Gamesa от поставок оборудования для Кольской ВЭС и взыскал с нее убытки.

Ввод Кольской ВЭС изначально был запланирован на конец 2021 года, затем неоднократно переносился. В декабре 2022 года Кольская ВЭС начала поставку электроэнергии и мощности на оптовый рынок электроэнергии и мощности России. Вторую очередь ВЭС должны ввести в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.

Олеся Павленко

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