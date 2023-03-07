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Минсельхоз

Досье

Был создан 14 июля 1990 года как Министерство сельского хозяйства и продовольствия, с 2000 года — Министерство сельского хозяйства. Осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, пищевой и перерабатывающей промышленности, устойчивого развития сельских территорий, а также земельных отношений в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения.

В ведении Минсельхоза находится Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство). Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства на 2023 год планируется на уровне 475,7 млрд руб.

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