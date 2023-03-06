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Коммерсантъ FM
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Что предлагает ЕАЭС РСПП

В РСПП рассчитывают на ключевую роль бизнеса в евразийской интеграции, но отмечают, что для адаптации компаний к санкциям важно оперативно снимать сохраняющиеся барьеры и реализовать уже принятые решения. В проект резолюции по итогам форума вошли предложения по расширению функционала Делового совета ЕАЭС и использования бизнеса в качестве «мягкой силы» при формировании связей за рубежом. Для усиления конкурентоспособности ЕАЭС предлагается создать Евразийское рейтинговое агентство и Евразийский торговый дом, а также продвигать интеграционные мегаинициативы, в том числе Большого Евразийского партнерства — этот институт необходим для расширения взаимодействия с ведущими партнерами из третьих стран.

Диана Галиева

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