Историю смешают с каруселями

В Нижнем Новгороде прошли общественное обсуждение по благоустройству парка имени 1 Мая. Областной Институт развития городской среды (ИРГСНО) намерен до лета разработать концепцию парка, а сами работы могут занять до двух лет. На первом общественном слушании большинство жителей выступили против кардинальных изменений, но были и те, кто предложил снести до основания все, что в нем есть. После разработки концепции благоустройства нынешнему арендатору парка ООО «Парк им. 1 Мая» предложат выступить в качестве инвестора проекта. Общий объем необходимых средств пока не определен. Руководство компании-арендатора уверяет, что за 10 лет в развитие парка было вложено около 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парку в Канавинском районе предстоит благоустройство

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Парку в Канавинском районе предстоит благоустройство

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Институт развития городской среды Нижегородской области (ИРГСНО) намерен к июню 2023 года разработать концепцию развития парка имени 1 Мая — одного из старейших в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал заместитель руководителя института Кирилл Бросалин на первом общественном обсуждении. По прогнозам разработчиков, после благоустройства парк ежедневно будут посещать до 15 тыс. человек, проводя в нем от полутора до трех часов.

С 2013 года территория парка находится в аренде у ООО «Парк им. 1 Мая». Парк был заложен в 1894 году, через два года после этого он стал частью прошедшей в Нижнем Новгороде Всероссийской торгово-промышленной и художественной выставки. На официальном сайте компании говорится, что в последние годы парк им. 1 Мая возрождается «в лучших передовых традициях паркового искусства и не имеет аналогов в Нижнем Новгороде». Далеко не все горожане с этим согласны. В социальных сетях много мнений о том, что в парке слишком плотно смонтированы устаревшие аттракционы и самодельные скульптуры из цемента, дерева и остатков различных машин и механизмов, что придает парку неряшливый вид.

Другие пользователи уверены, что парк уникален не только в масштабах Нижнего Новгорода, но и всей России.

Директор парка Дмитрий Кошкин заявил, что с 2013 года в обновление парка ООО вложило «по самым приближенным расчетам» около 1 млрд руб. «Десять лет назад в парк было страшно приходить. Квартиры по соседству было очень сложно продать. Сейчас пешеходную доступность парка им. 1 Мая указывают в качестве одного из главных преимуществ при продаже жилья в домах по соседству», — сообщил он. Глава администрации Канавинского района Олег Алешин отметил, что при перестройке парка необходимо сохранить его историческое значение, связанное с проведением Всероссийской выставки 1894 года, увязав его с современными требованиями: создать велодорожки, скейт-парк и спортивные зоны.

«Глобальных изменений парку не нужно, ему необходимо просто немного омолодиться. Арендатор парка находится в диалоге с нами, принимает участие в разработке новой концепции. После того, как концепция будет готова, он примет решение, будет ли брать на себя весь проект полностью как инвестор. Либо мы будем искать другие механизмы финансирования», — сказал глава района.

Архитекторы ИРГСНО, изучив территорию парка имени 1 Мая, выявили несколько недостатков. Например, очень сильно изношено покрытие дорожек. Также они отметили существующий функциональный дисбаланс: в парке много разностилевых павильонов и проблемы с озеленением.

Пришедшие на общественное обсуждение жители пожаловались на отсутствие в парке детских кафе, общественных туалетов и ливневой канализации. Граждане напомнили, что на протяжении долгих лет парк им. 1 Мая являлся традиционным местом для проведения Сабантуя и других национальных праздников. По словам председателя региональной общественной организации «Конгресс ираноязычных народов» Эраджа Боева, рядом с парком проживают представители 14 различных национальностей, поэтому необходимо создать межнациональный культурный центр.

Представители Центральной городской библиотеки им. В. И. Ленина заявили, что хотят видеть в парке павильон для проведения мастер-классов для детей от 3 до 12 лет.

Также канавинцы предложили спрятать под землю всю имеющуюся проводку в парке, расчистить пруд и отремонтировать его бетонные берега. Только один участник назвал парк «ужасным местом», предложив полностью снести все имеющиеся объекты, чтобы построить на их месте новые и современные.

По мнению Кирилла Бросалина, первые исследования парка показали, что он не вполне соответствует требованиям к современной городской среде.

«Есть проблемы с безопасностью, нет условий для маломобильных групп, много достаточно старых объектов парковой инфраструктуры. При этом в парке есть все, чтобы быть максимально рекреационной и зеленой территорией. Среди жителей часто встречается мнение, что в парке ничего не нужно менять. С другой стороны, городское развитие — это всегда определенный компромисс. Сейчас перед архитекторами и экспертами стоит задача сделать так, чтобы сохранить специфику и идентичность этого места и привлечь в него новых пользователей», — заключил он.

Предложения жителей и экспертов, а также результаты анкетирования граждан в интернете станут основой для технического задания, по которому ИРГСНО разработает проект концепции развития парка. Его вынесут на общественное обсуждение, и после окончательного утверждения будет разработан проект благоустройства.

Сами работы пока планируется разбить на два этапа, проведя благоустройства в 2023-м и 2024 годах.

Андрей Репин