Мэру расписали дела

Шесть из восьми кандидатов на пост мэра Томска представили в конкурсную комиссию свои предвыборные программы, в которых поделились видением развития города и путями решения накопившихся проблем. И. о. мэра Михаил Ратнер пришел к выводу, что проблемы у Томска — как у всех: плохие дороги, слабая социальная инфраструктура, недостаток бюджетных средств. Все это он назвал «эффектом базы», доставшейся от предшественников на посту. Другие кандидаты упирали на важность соцподдержки вдов, сирот и бездомных, решение вопроса бродячих собак и создание в мэрии новых департаментов. Политологи полагают, что влияние программ на конкурсный отбор минимально, а «подобие конкуренции» господину Ратнеру может составить только кандидат от КПРФ Максим Лучшев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

Комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Томска опубликовала программы шести из восьми заявившихся для участия в конкурсе претендентов. Как уточнили „Ъ-Сибирь“ в гордуме, еще двое претендентов — директор ООО «Профтранс» Игорь Ольховский и пенсионер Виль Фаизов — представят их уже непосредственно на конкурсе, который состоится 15 марта.

Томском с ноября 2020 года руководит Михаил Ратнер. Он был назначен и. о. мэра после того, как избранный на второй срок на прямых выборах в 2018 году Иван Кляйн был задержан правоохранителями. В декабре 2022 года решением городских депутатов были отменены прямые выборы мэра Томска. Им на замену был назначен конкурсный отбор. Для победы кандидату необходимо будет получить голоса как минимум двух третей депутатов. По итогам сбора заявок претендентами на пост мэра стали восемь человек.

Депутат гордумы Томска от СРЗП Инга Первушина, ранее активно выступавшая за сохранение прямых выборов мэра, в своей программе сделала ставку на представление интересов местных жителей. «За последние пять лет население города сократилось на 51 062 человека. Это опасная тенденция»,— сообщила она, указав, что для «положительной демографии» нужно работать с такими критериями, как «имидж города, демографическая ситуация и экономическое развитие». Вместе с тем госпожа Первушина в своей программе указала: «Как я вижу работу мэрии: хочу, чтобы утвержденный вами мэр взял из моей программы суть».

Депутат законодательной думы Томской области от КПРФ Максим Лучшев рассказал о «12 шагах» улучшения жизни в городе. Помимо традиционных проблем качества дорог и развития экономики, он обратил внимание на необходимость открытости власти, раскритиковав при этом действующее руководство города: «Городская власть сейчас имеет крайне низкий уровень публичности. И. о. мэра Томска Михаил Ратнер всего два раза проводил встречи с жителями с момента начала своей работы на посту». Отдельно коммунист обозначил проблему бродячих собак, которая, по его словам, создает угрозу комфорту и безопасности жителей. В своей программе он привел сразу два эпиграфа: «Не надо бороться за чистоту, надо подметать!» (Илья Ильф) и «Мост уже запланирован, теперь планируют реку» (Хенрик Ягодзиньский).

Кандидат в мэры безработная Елена Уварова в своей программе перечисляет социальные группы, которым, по ее мнению, должна оказываться поддержка со стороны городской администрации. Помимо пенсионеров и сирот, в их числе оказались, к примеру, вдовы, люди без определенного места жительства и родители-одиночки.

Сотрудник Томского госуниверситета, бывший депутат законодательной думы Томской области Евгений Павлов (ЛДПР) озаглавил свою программу «Время Томска!». В нее он включил задачи по повышению туристической привлекательности города, его экологичности и уровня цифровизации. Последнее — путем внедрения системы программного обеспечения (ERP-системы), которая должна будет оптимизировать процессы в сферах финансов, кадров и оказания муниципальных услуг. Господин Павлов также предлагает создать в мэрии два новых департамента (цифровизации и урбанизма) и поменять административно-территориальное деление, заменив администрации районов на «управления территориями».

Безработный Федор Шабанов сообщил в своей программе, что «основные векторы развития города уже продуманы и предзаданы», вспомнив стратегию развития Томска до 2030 года, актуализированную последний раз в 2018 году. Вместе с тем именно корректировку стратегии он указал в числе основных задач горадминистрации. «Два года борьбы с мировой пандемией COVID-19 и санкционные внешнеполитические последствия специальной военной операции 2022 года радикально изменили экономику мира, страны и Томской области»,— пояснил господин Шабанов. О необходимости актуализации стратегии и разработки генплана написал в своей программе и Михаил Ратнер. В начале своей программы он назвал Томск «уникальным городом, не похожим ни на один российский областной центр или иной населенный пункт». Однако, дойдя до описания городских проблем, указал, что они все же «не уникальны для Томска». Большую часть из них и. о. мэра назвал накопленным «эффектом базы», отметив, что на их решение «выделялось недостаточно средств в предыдущие годы».

Вместе с тем именно собственный опыт на посту и. о. мэра и заместителя главы города господин Ратнер привел в качестве своего конкурентного преимущества перед другими кандидатами: «Конкурсная комиссия, депутаты думы Томска, все горожане могут оценить мой потенциал и возможности через призму конкретных результатов работы по управлению городом в беспрецедентно сложных условиях пандемии и санкций. Это и преимущество, и риск для меня, так как наряду с успехами любая работа не может обойтись без недостатков, в которых я отдаю себе отчет и также приветствую конструктивную критику»,— добавил он.

Томский политолог Сергей Шпагин полагает, что содержание выборных программ едва ли будет иметь большое значение в условиях конкурсного отбора. По его мнению, комиссия, скорее всего, отберет двух претендентов — помимо действующего и. о. мэра, до голосования депутатов может дойти кандидат от КПРФ господин Лучшев. «За него наверняка будет голосовать довольно большая часть членов комиссии. Тут может появиться интрига. Если Лучшев будет вторым предложенным к голосованию кандидатом, то какое-то подобие конкуренции еще будет, хотя понятно, что у единороссов голосов побольше»,— считает господин Шпагин. На выход во «второй тур» других претендентов, по его словам, рассчитывать не приходится: «Любой другой кандидат, оказавшись вторым в связке с Ратнером, скорее всего, окажется в проигрышной позиции».

Дарья Решетникова