МОТ: условия труда женщин во всем мире почти не улучшились за последние 20 лет

Гендерный дисбаланс в доступе к занятости и условиях труда оказался больше, чем считалось ранее, прогресса в его сокращении за последние два десятилетия почти не было, следует из доклада Международной организации труда (МОТ). Согласно новому показателю, разработанному МОТ, доступ женщин к рабочим местам, условия труда и разница в его оплате у женщин и мужчин практически не изменились за последние два десятилетия.

МОТ — специализированное учреждение ООН, международная организация, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. Новый показатель охватывает всех безработных, которые заинтересованы в поиске работы.

Личные и семейные обязанности, в том числе неоплачиваемая работа по уходу, несоразмерно сказываются на женщинах и мужчинах, это может препятствовать женщинам не только в трудоустройстве, но и в активном поиске работы или же быть готовым к ней в кратчайшие сроки. Чтобы считаться безработным, необходимо отвечать этим критериям, поэтому многие женщины, нуждающиеся в работе, не отражены в показателях безработицы, поясняет МОТ.

Новые данные показывают, что женщинам по-прежнему труднее найти работу, чем мужчинам, сообщает организация. «15% женщин трудоспособного возраста во всем мире хотели бы работать, но не имеют работы, по сравнению с 10,5% мужчин. Этот гендерный разрыв практически не изменился на протяжении двух десятилетий (2005–2022 годы)»,— говорится в докладе МОТ. В развивающихся странах эти цифры составляют 24,9% и 16,6% соответственно.

В глобальном масштабе на каждый доллар трудового дохода, полученного мужчинами, приходится 51 цент у женщин, следует из статистики МОТ.

Мария Федотова