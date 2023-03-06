В Московском политехе разработали полимеры с износостойким тонкопленочным покрытием

Автор проекта, молодой ученый Московского политеха Федор Доронин экспериментально установил возможность эффективного управления износостойкостью композитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Введение шунгита в его структуру уменьшило износ композитов в три раза, последующая за этим газофазная обработка усилила эффект до 12 раз. Проект был реализован на средства гранта им. В. Фортова по программе «Приоритет 2030».

Результаты исследования можно использовать при создании различных поверхностно-модифицированных полимеров с увеличенным ресурсом работоспособности, а также изделий на их основе. Больше всего они востребованы в автомобильной, авиационной технике, а также для нужд ЖКХ (например, уплотнительные газовые кольца).

«Для исходных термопластов и эластомеров в основном наблюдался адгезионный механизм биообрастания смешанными колониями микроводорослей. Обработка газофазным фторированием продемонстрировала высокую эффективность усиления биостойкости, скорость биообрастания при этом была снижена примерно в два раза»,— рассказал кандидат технических наук и заведующий кафедрой «Технологии и управление качеством в полиграфическом и упаковочном производстве» Московского политеха Федор Доронин.

Исследование проводилось с помощью высокоточного аналитического оборудования, использовались сканирующий электронный микроскоп, рентгеновский фотоэлектронный, ИК-Фурье спектрометры. В частности, исследователь внедрил в процесс оригинальные установки по модификации полимеров, они разработаны научными коллективами в Московском политехе.

Татьяна Мейлахс