В России заблокировали сайт «Медиазона. Беларусь»

В России со вчерашнего дня, 5 марта, не открывается сайт «Медиазона. Беларусь» (Минюст признал «Медиазону» СМИ-иноагентом). Об этом сообщило в Telegram само издание. Решение о блокировке было принято «неуказанным госорганом» еще 26 января. Причины неизвестны.

На фоне военной операции на Украине Владимир Путин в марте 2022 года подписал закон, которым ввел уголовное наказание (максимальное — до 15 лет колонии) за распространение недостоверных сведений о действиях вооруженных сил РФ. Из-за него были заблокированы телеканал «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов, прекратил работу), радиостанция «Эхо Москвы» (отключена от эфира), издание «Медуза» (признана иноагентом и нежелательной организацией), The Village и BBC, у «Новой газеты» аннулировали лицензию.

Лаура Кеффер