Коптер, почтомат и фотовидеофиксация включены в словарь Института русского языка им. Виноградова

В орфографический словарь Института русского языка им. Виноградова включены слова «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация». В словарь включают часто употребляемые слова, при написании которых возникают вопросы. Об этом сообщил «РИА Новости» научный сотрудник института и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.

«Это такая абсолютно постоянная плановая работа... отбирают те слова... о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать, и когда видят, что эти слова "доросли", скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных»,— рассказал господин Пахомов.

В 2022 году в словарь орфографический Института русского языка имени Виноградова включили 200 слов, среди них — «тероборона», «чевэкашник», БПЛА, «шаверма», «покерфейс», «бумеры», «антиваксеры», «клофелинщик», «медиафейк», «решала», «ринг-анонсер», «информер».

Анастасия Ларина