В Новосибирске подожгли пункт сбора гуманитарной помощи для участников спецоперации

В Советском районе Новосибирска неизвестные подожгли помещение координационного центра «Активный город», где был организован пункт сбора помощи участникам специальной военной операции на Украине.

По словам начальника отдела общественных связей и информации администрации Советского района Дины Вагиной, инцидент произошел в ночь на 6 марта. В здании разбили окно на первом этаже и бросили подожженную ветошь.

В момент, когда разбилось стекло, сработала сигнализация. Уже вскоре на место прибыли сотрудники ЧОП. «Бойцы группы быстрого реагирования обнаружили в одном из кабинетов на первом этаже горение и разбитое стекло. Забравшись внутрь, при помощи снега они потушили горевшую на полу тряпку и занимавшийся огнем угол стола. Вызывать на место происшествия пожарных они не стали, поскольку горение ими было ликвидировано»,— рассказали в охранном предприятии.

Константин Воронов, Новосибирск