Слово «бизнес» — женского рода

АО «Георг Полимер»

Когда в 2012 году Лучесу Набатову пригласили на должность генерального директора АО «Георг Полимер», у нее за плечами был внушительный опыт работы в упаковочном бизнесе. Под ее руководством в рамках производственного дивизиона группы «Комус-упаковка» было построено пять фабрик по производству упаковки в ключевых регионах страны, а также единственный на тот момент в России завод, где выпускали биаксиально ориентированную ленту из полистирола.



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Лучеса Набатова



Опыта, иначе говоря, хватало. А по-другому и быть не могло, ведь новому генеральному директору вверяли достаточно проблемный актив с трудной судьбой: чистое поле, новенькое промышленное здание, внутри — две современные технологичные экструзионные линии, а в отчетности — накопленные убытки. Стартовать пришлось с «минусовой отметки».

Сегодня АО «Георг Полимер» — партнер крупнейших брендов в мясопереработке и готовой еде, таких как «Черкизово», «Мираторг», «Останкино», «Перфоманс», «Яндекс Лавка», «Гурманика» и другие. Ежедневно пищевым предприятиям отгружается 1,5 млн изделий АО «Георг Полимер». Обороты компании перешагнули 2 млрд руб. в год, прибыль, рентабельность и производительность растут ежегодно. Например, рост производительности труда в 2022 году составил 29% при росте переработки на 15%. За десять лет объем переработки вырос в 12 раз, а численность сотрудников — с 80 до 250 человек.

«Самый сложный период для нашего завода пришелся на 2016–2017 годы. Компания уже боевая рыночная единица, продукт востребован, количество заказов растет, проект идет за проектом, запускаются новые линии, но компания не приносит прибыли. В эти годы мы сфокусировались на производственном учете и выстроили информационную управляющую систему на базе 1С, где полностью отражались все производственные операции, и эта прозрачность дала нам возможность видеть потери в месте их возникновения. Следующим этапом стала работа в национальном проекте "Производительность труда"»,— рассказывает Лучеса Набатова.

С помощью эксперта, который работал с командой предприятия в рамках нацпроекта, на производстве были оперативно устранены потери, связанные с простоем, браком и запасами. Потом рабочая группа занялась отладкой более тонких процессов — технологий на уровне внедрения системы.

«Сейчас компания "АО «Георг Полимер»" реализует проект по расширению производства, для чего и воспользовалась льготным займом в размере 230 млн руб., который направила на приобретение оборудования. Развитию способствует и системная оптимизация производственных процессов, в том числе с помощью инструментов бережливого производства»,— говорит заместитель председателя правительства—министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.