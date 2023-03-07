Слово «бизнес» — женского рода

В Подмосковье бизнес во многом представлен женщинами. Только в сегменте малого и среднего предпринимательства на долю бизнес-леди приходится порядка 50% компаний. Женщины-предприниматели реализуют масштабные социальные и бизнес-проекты, руководят крупными заводами Московской области, завоевывают новые рынки, развивают отрасли производства. Словом, работают на благо Подмосковья.
Лучеса
АО «Георг Полимер»
Когда в 2012 году Лучесу Набатову пригласили на должность генерального директора АО «Георг Полимер», у нее за плечами был внушительный опыт работы в упаковочном бизнесе. Под ее руководством в рамках производственного дивизиона группы «Комус-упаковка» было построено пять фабрик по производству упаковки в ключевых регионах страны, а также единственный на тот момент в России завод, где выпускали биаксиально ориентированную ленту из полистирола.
Лучеса Набатова
Опыта, иначе говоря, хватало. А по-другому и быть не могло, ведь новому генеральному директору вверяли достаточно проблемный актив с трудной судьбой: чистое поле, новенькое промышленное здание, внутри — две современные технологичные экструзионные линии, а в отчетности — накопленные убытки. Стартовать пришлось с «минусовой отметки».
Сегодня АО «Георг Полимер» — партнер крупнейших брендов в мясопереработке и готовой еде, таких как «Черкизово», «Мираторг», «Останкино», «Перфоманс», «Яндекс Лавка», «Гурманика» и другие. Ежедневно пищевым предприятиям отгружается 1,5 млн изделий АО «Георг Полимер». Обороты компании перешагнули 2 млрд руб. в год, прибыль, рентабельность и производительность растут ежегодно. Например, рост производительности труда в 2022 году составил 29% при росте переработки на 15%. За десять лет объем переработки вырос в 12 раз, а численность сотрудников — с 80 до 250 человек.
«Самый сложный период для нашего завода пришелся на 2016–2017 годы. Компания уже боевая рыночная единица, продукт востребован, количество заказов растет, проект идет за проектом, запускаются новые линии, но компания не приносит прибыли. В эти годы мы сфокусировались на производственном учете и выстроили информационную управляющую систему на базе 1С, где полностью отражались все производственные операции, и эта прозрачность дала нам возможность видеть потери в месте их возникновения. Следующим этапом стала работа в национальном проекте "Производительность труда"»,— рассказывает Лучеса Набатова.
С помощью эксперта, который работал с командой предприятия в рамках нацпроекта, на производстве были оперативно устранены потери, связанные с простоем, браком и запасами. Потом рабочая группа занялась отладкой более тонких процессов — технологий на уровне внедрения системы.
«Сейчас компания "АО «Георг Полимер»" реализует проект по расширению производства, для чего и воспользовалась льготным займом в размере 230 млн руб., который направила на приобретение оборудования. Развитию способствует и системная оптимизация производственных процессов, в том числе с помощью инструментов бережливого производства»,— говорит заместитель председателя правительства—министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Марина и Екатерина
Социальный бизнес-парк «Улей»
Сегодня Марина Давыдова — соучредитель и соруководитель социального бизнес-парка «Улей» и одноименного семейного центра. Клиенты семейного центра — семьи с детьми, а социального бизнес-парка — предприниматели в сфере семьи и детства, сотрудничающие в одной локации и не конкурирующие друг с другом.
Марина Давыдова
Приводя ребенка в семейный центр, мама может получить сразу несколько услуг: здесь есть не только мини-сад, но и кружки, и логопед, и другие специалисты, оказывающие услуги в сфере образования, медицины и досуга. Сейчас в центре, который посещают более 300 семей с детьми ежемесячно, работают более 50 специалистов из разных областей. Таким образом, предприниматели, работающие в сфере семьи и детства, находятся в окружении единомышленников, с прозрачными условиями аренды и пониманием перспектив своего роста и развития. Однако нынешний успех пришел не сразу: первые шаги были во многом интуитивными.
По образованию Марина Давыдова — учитель математики и физики, однако, решительно отказавшись от карьеры профессионального педагога, она поняла, что хочет большего. В ноябре 2015 года, объединившись с Екатериной Кузнецовой, она решила создавать свой «Улей». В августе 2016 года социальный бизнес-парк и семейный центр начали работу.
Екатерина Кузнецова
«На первых порах, когда открывала маленький детский клуб у дома, конечно, были ошибки. Например, неправильно выбранное место расположения и не проведенное тестирование спроса привели к закрытию уютного детского клуба, который открывался с такой любовью,— рассказывает Марина Давыдова.— Постепенно пришел и опыт, и понимание того, как нужно работать. В том числе с властью. Еще семь лет назад очень сложно было найти экспертов, информацию в интернете, налоговая и администрация были более закрытыми — казалось, что в профильное министерство вообще не попасть. Сейчас все открыто, прозрачно и понятно. Есть диалог».
«Социальное предпринимательство — это особый сегмент, требующий индивидуального подхода. Сегодня такие предприниматели могут получить гранты и субсидии на развитие бизнеса, воспользоваться образовательными и консультационными услугами. Благодаря этим мерам поддержки Московская область уже третий год подряд является лидером по числу соцпредприятий. По данным 2022 года, число предпринимателей в социальной сфере превышает 800 человек»,— комментирует Екатерина Зиновьева.
К слову, Московская область является одним из четырех регионов России, которые стали участниками эксперимента по внедрению специального режима автоматизированной системы упрощенного налогообложения, запущенного в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». С момента введения упрощенного налогового режима к нему подключилось более 2,5 тыс. компаний Подмосковья.
Ирина и Екатерина
Компания «Иль Мио Мороженко»
Идея бизнеса возникла у Ирины Митановой во время путешествия, когда на прогулке один из уличных продавцов развлекал прохожих, жонглируя мороженым. Так появился план открыть собственное производство.
Ирина Митанова
Для достижения большой цели был быстро найден цех, выставленный на продажу. Оперативно решив финансовый вопрос, Ирина вместе с подругой и будущим партнером Екатериной Кудряшовой запустили свой бизнес. Собрав где-то по 1,5 млн руб., девушки запустили свое дело. Думали, что заработать получится достаточно быстро, однако бизнес оказался убыточным. Таким он оставался еще полгода. Между тем девушки начали заниматься продажами мороженого, активно ездили на переговоры. Помимо существующей классической линейки создали линейку протеинового, веганского и витаминизированного мороженого. На тот момент на рынке такого не было. Первым крупным клиентом стали «Сингапурские авиалинии»: «АйсКро» успешно прошли аудит у перевозчика и стали поставлять свою продукцию на регулярные рейсы авиакомпании. Затем подключились сеть «Азбука вкуса» и остальные сети.
Екатерина Кудряшова
«Иль Мио Мороженко» работает уже семь лет. Если после первого года работы объем производства молодой компании составлял 2,68 млн штук продукции в год, а продуктовый портфель насчитывал 36 позиций, то сейчас эти показатели выросли кратно — до 32,3 млн штук и 172 позиций соответственно. Первые рецепты мороженого подруги придумывали самостоятельно, но сейчас штат компании, уже насчитывающий 80 человек, укомплектован профильными специалистами.
«Самое главное начать, а там тропа приведет, куда надо. Мы счастливы, потому что исполнили свою мечту, тем более что свой бизнес — это очень интересно. Сейчас у нас укомплектована отличная команда: от технических директоров до технологов. Мы собирали сотрудников по всей стране, чтобы быть уверенными в качестве продукции и развиваться дальше»,— рассказывает сооснователь компании Ирина Митанова. Сейчас компания продолжает активно развивать производство и строит большие планы на будущее.
«Расширяя производство, "Иль Мио Мороженко" получила земельный участок в аренду за 1 руб. в год по программе поддержки проектов импортозамещения в Подмосковье. Кроме того, компания воспользовалась субсидией, компенсировав часть затрат на покупку оборудования»,— рассказывает Екатерина Зиновьева.