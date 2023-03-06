В Краснодарском крае самыми популярными стали вакансии в сфере гостеприимства

Наибольшим спросом у кубанских соискателей в 2022 году пользовалась работа в индустрии гостеприимства — 16% откликов от числа всех запросов на платформе «Авито Работа» в регионе. Об этом региональный представитель платформы «Авито Работа» в ЮФО Сергей Коновалов рассказал на круглом столе «Кадровые вызовы — 2023», который прошел в ИД «Коммерсантъ-Кубань-Черноморье».

«Потребность санаторно-курортной отрасли Краснодарского края в кадрах службы сервиса и вожатых на сегодняшний день составляет более десяти тысяч специалистов в сезон»,— говорил осенью «Ъ-Кубань» руководитель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.

По словам Сергея Коновалова, в прошлом году также были популярны предложения в сфере продаж (12%), строительстве (10%), на производстве и в АПК (9%).

По наблюдениям ответственного секретаря приемной комиссии КубГАУ им. Трубилина Вадима Башкатова, в последние годы на рынке труда Кубани значительно выросла востребованность аграриев. «Число поданных заявлений для поступления в вуз на аграрные специальности гораздо больше, чем это было даже шесть-семь лет назад. Люди все больше стали понимать, что сфера сельского хозяйства — хорошее место для работы, прибыльное, комфортное и интересное. При этом мы все равно периодически можем слышать от представителей агробизнеса, что потребность в квалифицированных кадрах есть и наши выпускники нужны, они востребованы на 100%»,— рассказал Вадим Башкатов.

В целом интерес кубанских соискателей к вакансиям, размещенным на платформе «Авито Работа», за год увеличился на 33%.

Маргарита Синкевич

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