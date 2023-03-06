FinExpertiza: в 2022 году россияне стали пить больше крепкого алкоголя

Потребление крепкого алкоголя в России за 2022 год выросло на 7,5%, следует из данных аудиторской компании FinExpertiza. В среднем за прошедший год на одного человека приходилось 6,8 литра. Потребление вина наоборот сократилось на 5,5% до 6,2 литра на каждого жителя страны год. Стабильными остались показатели потребления пива, объем продаж которого сократился только на 0,06% за 2022 год, до 52,2 литра на человека.

При этом в 53 российских регионах потребление пива увеличилось. Жители Еврейской автономной области за прошедший год купили в 1,8 раз больше пива, чем в среднем по стране (93,2 литра на человека в год). В Мурманской и Сахалинской области на каждого человека приходилось 87,4 и 83,8 литра пива.

Наименьшее количества пива потребляют жители Ингушетии: на одного проживающего в регионе человека приходилось только 0,4 литра в год, что в 130 раз меньше, чем в стране. Продажи пива в Чечне за 2022 год составили 1,6 литра на человека, в Дагестане — 5,5 литра, в Кабардино-Балкарии — 6,2 литра.

Из материалов FinExpertiza следует, что розничные продажи крепкого алкоголя по сравнению с 2021 годом увеличились в большинстве регионов России. Лидерами по потреблению водки, коньяка и других крепких спиртных напитков в 2022 году стали преимущественно северные регионы с суровым климатом. Так, в Карелии на одного человека приходилось в среднем 15,5 литра крепкого алкоголя в год, в Сахалинской области — 14,9 литра, в Коми — 14,6 литра.

Продажи водки и коньяка выросли за счет наименьшего подорожания за прошедший год относительно вина и пива. Кроме того, отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян, употребление спиртных напитков традиционно воспринимается многими людьми как наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги и стресса. По данным компании, к середине 2022 года расходы россиян на алкоголь, табачную продукцию и сладости выросли на пятую часть.

Милена Костерева