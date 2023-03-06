Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

FinExpertiza: в 2022 году россияне стали пить больше крепкого алкоголя

Потребление крепкого алкоголя в России за 2022 год выросло на 7,5%, следует из данных аудиторской компании FinExpertiza. В среднем за прошедший год на одного человека приходилось 6,8 литра. Потребление вина наоборот сократилось на 5,5% до 6,2 литра на каждого жителя страны год. Стабильными остались показатели потребления пива, объем продаж которого сократился только на 0,06% за 2022 год, до 52,2 литра на человека.

При этом в 53 российских регионах потребление пива увеличилось. Жители Еврейской автономной области за прошедший год купили в 1,8 раз больше пива, чем в среднем по стране (93,2 литра на человека в год). В Мурманской и Сахалинской области на каждого человека приходилось 87,4 и 83,8 литра пива.

Наименьшее количества пива потребляют жители Ингушетии: на одного проживающего в регионе человека приходилось только 0,4 литра в год, что в 130 раз меньше, чем в стране. Продажи пива в Чечне за 2022 год составили 1,6 литра на человека, в Дагестане — 5,5 литра, в Кабардино-Балкарии — 6,2 литра.

Из материалов FinExpertiza следует, что розничные продажи крепкого алкоголя по сравнению с 2021 годом увеличились в большинстве регионов России. Лидерами по потреблению водки, коньяка и других крепких спиртных напитков в 2022 году стали преимущественно северные регионы с суровым климатом. Так, в Карелии на одного человека приходилось в среднем 15,5 литра крепкого алкоголя в год, в Сахалинской области — 14,9 литра, в Коми — 14,6 литра.

Продажи водки и коньяка выросли за счет наименьшего подорожания за прошедший год относительно вина и пива. Кроме того, отметил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян, употребление спиртных напитков традиционно воспринимается многими людьми как наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги и стресса. По данным компании, к середине 2022 года расходы россиян на алкоголь, табачную продукцию и сладости выросли на пятую часть.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...