Президент Кубы принял Сечина на фоне нехватки топлива в стране

Президент Кубы Мигель Диас-Канель принял главу «Роснефти» Игоря Сечина поздно вечером 4 марта, сообщает кубинская сторона. Встреча состоялась на фоне острой нехватки топлива на острове, из-за чего временно закрыты автозаправочные станции, а за бензином выстраиваются многочасовые очереди, сообщает агентство Reuters.

Согласно заявлению офиса господина Диас-Канеля, опубликованному в Twitter, господин Сечин заявил кубинскому президенту, что, когда дело доходит до вопросов, связанных с Кубой, «Путин контролирует их напрямую и лично». В твитах в аккаунте Мигеля Диас-Канеля подчеркивались хорошие отношения между двумя странами, но не уточнялась причина визита главы «Роснефти».

Экономическое производство на Кубе подкосили пандемия коронавируса, санкции США и неэффективная, централизованно планируемая экономика, сообщает Reuters, назвав происходящее худшим экономическим кризисом на Кубе за последние десятилетия. В феврале Россия на фоне кризиса предоставила Кубе 25 тыс. т зерна.

Куба находится под экономическим эмбарго США с 1962 года.

Мария Федотова