Два смартфона в одни руки

Мобильные операторы в США весь 2022 год фиксировали значительный рост количества абонентов. И это когда почти у каждого взрослого американца есть как минимум один смартфон. Разгадка этого парадокса, как оказалось, крылась в корпоративном секторе: все больше американских компаний заставляют своих сотрудников пользоваться на работе отдельным устройством связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pau BARRENA / AFP Фото: Pau BARRENA / AFP

Корпоративная Америка вернулась на 20 лет назад: как и в начале 2000-х годов, сотрудникам компаний и госучреждений вновь активно раздают корпоративные смартфоны. Тенденция, зародившаяся еще в первые месяцы пандемии COVID-19, вместо того чтобы сойти на нет со снятием ограничений, напротив, только усилилась в 2022 году, сообщает Bloomberg.

Мобильные операторы США говорят о значительном росте количества корпоративных клиентов. Так, финансовый директор T-Mobile US Питер Освальдик отметил, что количество корпоративных клиентов его компании «росло каждый квартал в 2022 году». При этом он не стал называть конкретных цифр. Единственные крупные операторы связи, которые раскрывают данные по корпоративным клиентам,— Verizon Communications и Charter Communications. И в прошлом году обе эти компании зафиксировали рост более чем на 50% количества абонентов, использующих корпоративные мобильные устройства.

Столь стремительный рост количества корпоративных устройств связи и возвращение к временам, когда у каждого сотрудника в офисе было по два смартфона, связаны прежде всего с ужесточением контроля со стороны властей США.

Так, Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами стали пристальнее следить за тем, чтобы сотрудники компаний (особенно работающих в финансовом секторе) не вели деловую переписку на персональных устройствах, в том числе с помощью WhatsApp или через личную электронную почту. Этого же добиваются и корпорации, которые опасаются утечек конфиденциальной информации.

Вычислить, кто именно из сотрудников допустил утечку, практически невозможно, ведь всю переписку с личного гаджета сотрудник может легко удалить.

Кроме того, в конце прошлого года Конгресс (для федеральных служащих) и несколько штатов (для своих госслужащих) запретили использовать TikTok на устройствах, принадлежащих правительственным учреждениям. А в конце февраля сообщалось, что администрация Джо Байдена дала госучреждениям 30 дней на удаление TikTok с принадлежащих им устройств. Усиление контроля со стороны властей, считающих китайское приложение угрозой национальной безопасности США,— это еще одна причина, по которой работодатели предпочитают выдавать своим сотрудникам защищенные корпоративные устройства.

По словам аналитика Gartner Лизы Пирс, выдача второго устройства связи — это не просто привилегия. «Здесь речь идет о способе контроля» над сотрудниками и их обращением с корпоративными данными.

Кирилл Сарханянц