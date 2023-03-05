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Коммерсантъ FM
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Соглашение о защите Мирового океана одобрено после многолетних переговоров

Более сотни стран одобрили соглашение о защите Мирового океана, в соответствии с которым к 2030 году 30% океана станут охраняемой территорией. Обсуждения по достижению соглашения в общей сложности велись более десяти лет, сообщает BBC.

Достичь соглашения удалось по результатам переговоров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, которые проходили 3 марта и продлились 38 часов. На охраняемых территориях будут введены ограничения на промысел, судоходство и геолого-разведочные работы, в том числе на глубоководную добычу полезных ископаемых.

Как уточнили BBC в Международном органе по морскому дну, «любая активность на глубоководных участках морского дна будет подчиняться строгим экологическим нормам и надзору, чтобы гарантировать, что она осуществляется ответственно».

Предыдущее международное соглашение об охране Мирового океана было подписано 40 лет назад, в 1982 году. В 2016-м Всемирный конгресс по охране природы предложил странам к 2030 году взять под защиту 30% океана. В декабре 2022-го эта цель была официально закреплена в соглашении по итогам конференции ООН о биоразнообразии. По данным ООН, в настоящее время под защитой находятся только 10% Мирового океана.

Подробнее о загрязнении океана — в материале «Ъ» «Великий пластмассовый океан».

Милена Костерева

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